N. Zeleniūtė pasidalino greitų ir labai gardžių pusryčių idėja: „Paprasčiau už paprastą“

Sportą ir sveiką gyvenimo būdą propaguojanti žinoma moteris pasidalino ypač gardžių ir sveikesnių pusryčių idėja.
N. Zeleniūtė siūlo išsikepti varškės ir graikiško jogurto vaflius.
„Vafliai lengvai pagaminami, per minutę kitą iškepami, valgomi tiek saldžiai, tiek sūriai. Vaikai valgys apsipatenkinę, tėveliai irgi, o mamytės – su maža nuodėme. Žiauriai skanūs“, – sakė garsi prodiuserė.
Vaškės, graikiško jogurto vafliai
Vafliams reikės:
- 300 g jogurto
- 3 kiaušinių
- 300 g riebios varškės
- 250 g miltų
- 1 a.š. sodos
- 120 g lydyto sviesto
- 0.5 a.š. druskos,
- cukraus pagal skonį.
- Vaflius patiekti galima su keptu kiaušiniu, avokadu, šonine, žalumynais.
- Mėgstantiems saldžiai – su uogiene, vaisiais, uogomis, jogurtu.
Vaflių ganinimas:
Paprasčiau už paprastą – viską sukrauti į blenderį, suplakti ir iškepti. Pavadinkim tai greitais pusryčiais. Ir dar labai gardžiais.
Skanaus!
Daugiau N. Zeleniūtės receptų galite rasti čia.
vafliai pusryčiai Neringa Zeleniūtė
