Neatsivalgomos K. Starkienės bandelės: iš tos pačios tešlos pagaminsite net keletą skirtingų rūšių

2025 m. spalio 13 d. 18:18
Lrytas.lt
Nėra nieko maloniau už ką tik iškepusių bandelių kvapą. O ypač, jei jas pasigaminate patys! Būtent todėl TV3 laida „Kotrynos burtai“ žiūrovus kvietė pradėti nuo bandelių. Burnoje tirpstantis gardėsis įtiks kiekvieno skoniui – Kotryna Starkienė žiūrovams paruošė ir saldžių, ir sūrių bandelių receptą, rašoma pranešime spaudai.
„Laidoje laukia tikra bandelių fiesta! Iš tos pačios tešlos galima pagaminti net keletą skirtingų rūšių bandelių. Žinoma, pamokinsiu pagaminti ir pačią mielinę tešlą“, – intrigavo Kotryna.
Laidoje žiūrovai pamatė ne tik sočių, puikiai priešpiečiams tinkančių bandelių receptą, bet ir tokį, kuriam neatsispirs smaližiai.
„Jos ne tik skanios, bet ir tokios gražios, kad jomis galėsite dekoruoti net vaišių stalą!“ – žadėjo Kotryna.
Mielinės bandelės
Ingredientai tešlai:
  • 200 ml pieno;
  • 40 g sviesto;
  • 5 šaukštai cukraus;
  • 450 g miltų;
  • 20 g mielių;
  • kiaušinis;
  • žiupsnis druskos.
  • Ingredientai įdarui:
  • indelis kreminio sūrio;
  • mėgstamas kumpis;
  • tarkuotas sūris (mocarela, fermentinis).

Bandelių gaminimo eiga:

Pieną ir sviestą pašildykite, kol sviestas ištirps ir palikite atvėsti. Mieles sutrupinkite ir užberkite šaukštelį cukraus. Palikite kelioms minutėms, kol mielės pasidarys skystos – tuomet galėsite jas naudoti.
Miltus, cukrų ir druską suberkite į dubenį ir gerai išmaišykite. Kiaušinį išplakite ir supilkite į miltus. Ten pat supilkite pieną, mieles ir užminkykite tešlą. Tešlą minkykite tol, kol ji taps minkšta, glotni ir nelips prie rankų.
Tešlą įdėkite į dubenį, uždenkite drėgnu rankšluosčiu ir palikite maždaug valandai, kad pakiltų.
Kai tešla pakils, iškočiokite ją į kuo didesnį kvadratą. Visą tešlą ištepkite kreminiu sūriu, išklokite kumpiu ir pabarstykite mėgstamu tarkuotu sūriu. Tešlą susukite ir supjaustykite riekelėmis. Bandeles sudėkite ant kepimo popieriumi išklotos skardos ir palikite dešimčiai minučių, kad dar šiek tiek pakiltų.
Bandeles kepkite 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20 minučių. Skanaus!
