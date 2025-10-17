3 pigios ir maistingos košių idėjos pusryčiams, pietums ir vakarienei

„Košė – sveikatai palankus ir nebrangus pasirinkimas. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, kad daugiausia energijos gautume iš angliavandenių, kurių vienas pagrindinių šaltinių yra grūdinės kultūros.
Tad košė gali tapti kasdieniu patiekalu, kurį pamėgs visi šeimos nariai, tereikia paįvairinti jos skonį skirtingais pagardais. Smaližiams tiks bananas, kakava ar riešutai, o sūresnio skonio mėgėjams – kiaušinis, keptos daržovės ar net įtarkuotas moliūgas ar cukinija“, – pasakoja prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Pasak atstovės, nors košę daugelis vis dar pirmiausia sieja su avižomis, pasirinkimų parduotuvių lentynose yra kur kas daugiau – perlinės ir miežių kruopos, ryžiai, lęšiai ar grikiai. Svarbiausia yra nebijoti išbandyti naujus derinius ir būti išradingiems.
„Avižinė košė ypač vertinama dėl to, kad suteikia energijos, yra praturtinta mineralais ir palankiai veikia virškinimo sistemą. Vis dėlto ir kiti viso grūdo produktai yra vertingi: jie užtikrina ilgalaikį sotumo jausmą ir aprūpina organizmą reikalingomis maistinėmis medžiagomis. Nors dažnai manoma, kad tokias košes virti sudėtinga ir reikia daug laiko, pusryčių ar pietų dubenėlį galima paruošti itin greitai iš to, ką daugelis ir taip turi namuose“, – tikina L. Skersytė.
Pasaulinės košės dienos proga išbandykite tris itin skanių ir maistingų patiekalų receptus, kurie padės ne tik atrasti košes iš naujo, neišleisti daug bet ir suvartoti daugiau augalinio maisto, kuris yra palankus kiekvieno mūsų sveikatai bei draugiškesnis planetai.
Pusryčiams – naktinė avižų košė (2 porcijoms)
Šiam patiekalui reikės:
- 100 g avižinių dribsnių
- 250 ml pieno
- 6 v. š. graikiško jogurto
- 2 v. š. klevų sirupo arba medaus
- 2 v. š. moliūgų arba saulėgrąžų sėklų
- 2 a. š. cinamono
- žiupsnelio druskos
Avižų košės gaminimas:
Visus ingredientus gerai sumaišykite nedideliuose stiklainiuose, uždenkite ir palikite šaldytuve per naktį. Ryte išbrinkusią košę pagardinkite mėgstamais priedais: bananu, riešutų sviestu, kakava ar kanapių sėklomis.
Pietums – grikių košė su pesto ir be lukšto virtu kiaušiniu (2 porcijoms)
Šiam patiekalui reikės:
- 140 g grikių kruopų
- 400 ml vandens
- žiupsnelio druskos
- 2 v. š. alyvuogių aliejaus
- 2 be lukšto virtų kiaušinių
- 2 v. š. pesto padažo
- 2 v. š. tarkuoto kietojo sūrio
- mėgstamų prieskoninių žolelių
Grikių košės gaminimas:
Kruopščiai nuplaukite ir užvirkite grikių kruopas. Tuo metu kitame puode užvirkite vandenį, įpilkite šlakelį acto ir sumažinkite kaitrą. Į mažą dubenėlį ar puodelį įmuškite kiaušinį ir atsargiai įleiskite į verdantį vandenį. Palikite jį virti apie 5 minutes. Išvirusius grikius perkelkite į dubenėlį ir sumaišykite su pesto padažu bei alyvuogių aliejumi. Ant viršaus uždėkite virtą kiaušinį, užberkite kietojo sūrio ir žolelių.
Vakarienei – perlinės kruopos su pievagrybiais (2 porcijoms)
Šiam patiekalui reikės:
- 100 g perlinių kruopų
- 300 ml daržovių sultinio
- druskos
- nedidelio svogūno
- 3 skiltelių česnako
- 50 g špinatų
- 150 g pievagrybių
- saujos vyšninių pomidorų
- aliejaus kepimui
Perlinių kruopų gaminimas:
Perlines kruopas prieš verdant nuplaukite ir sudėję į puodą su sultiniu virkite ant silpnos ugnies apie 25–30 minučių, kol kruopos suminkštės, o didžioji dalis skysčio susigers. Įberkite žiupsnelį druskos.
Kol kruopos verda, keptuvėje įkaitinkite šlakelį aliejaus, suberkite smulkiai supjaustytą svogūną, pakepinkite iki skaidrumo, tuomet dėkite pjaustytus pievagrybius ir kepkite apie 5 minutes. Sudėkite česnaką, špinatus, pagardinkite druska, pipirais ir dar kelias minutes patroškinkite. Pabaigoje suberkite perpus perpjautus vyšninius pomidorus.
Į dubenėlius paskirstykite išvirtas perlines kruopas, ant viršaus sudėkite keptas daržoves. Patiekalą galima pagardinti šviežiomis žolelėmis arba tarkuotu kietuoju sūriu.
Skanaus
