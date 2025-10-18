Arbata – ne tik į puodelį: nustebinkite artimuosius aromatingais ir ypatingo skonio kepiniais

Pati arbatos naudojimo desertuose idėja toli gražu nėra nauja. Pavyzdžiui, vienas iš tradicinių Velso kulinarinio paveldo kepinių yra „bara birth“, arba „arbatos duona“. Šis sodraus skonio pyragas nuo seno gaminamas iš džiovintų vaisių, per naktį išmirkytų stiprioje juodoje arbatoje, pridedant kiaušinių, miltų, cukraus bei prieskonių.
Įvairiuose pyraguose, sausainiuose ir keksiukuose konditeriai dažnai naudoja ir „Earl Grey“ arbatą, kuri dėl savo bergamotės natų ypač dera su šokoladu ar citrusiniais vaisiais. Ypatingą vietą šiuolaikinėje kulinarijoje užima ir žaliosios arbatos milteliai – mačia.
Ja paskaninti ledai, sausainiai ar pyragaičiai žavi ne tik skoniu, kuriame švelnus kartumas puikiai dera su saldumu, bet ir unikaliu žaliu atspalviu, vizualiai išskiriančiu gardumyną. Netgi paprasčiausia, klasikinė itališka panakota, pagardinta šaukšteliu mačios, gali tapti netikėtu, gurmanišku desertu.
Mačios vafliai
Ieškantiems ko nors gaivaus ir išskirtinio, kulinarijos meistrai kviečia išbandyti aromatingus mačios vaflius.
Jiems paruošti reikės:
- 2 g (arba pagal skonį) mačios miltelių;
- 0,5 kg miltų;
- 50 g cukraus;
- 50 g kokosų drožlių (nesaldintų, galima paskrudinti);
- 240 ml nesaldinto kokosų pieno;
- 2 a. š. kepimo miltelių;
- 1 a. š. druskos;
- 1 v. š. obuolių acto;
- 60 ml ištirpinto kokosų aliejaus;
- 120 ml nealkoholinio alaus;
- vaisių ir cukraus pudros papuošimui.
Mačos vaflių gaminimas:
Dubenyje sumaišykite kokosų pieną su obuolių actu. Kitame dubenyje (arba mikseryje) sumaišykite miltus, cukrų, kepimo miltelius, druską, kokosų drožles ir mačios miltelius. Į šį mišinį supilkite kokosų pieną, kokosų aliejų ir nealkoholinį alų. Maišykite, kol gausite vientisą tešlą.
Įkaitinkite vaflinę. Ją apipurkškite ar ištepkite ištirpintu kokosų aliejumi. Šaukštu dėkite tešlą į įkaitusią vaflinę ir kepkite apie 3 minutes. Iškeptus vaflius apibarstykite cukraus pudra, papuoškite vaisiais.
Šokoladinis tortas su „Earl Grey“ arbata
Norintiems nustebinti save ir artimuosius, kulinarijos meistrai siūlo išbandyti šokoladinį tortą su „Earl Grey“ arbata – elegantišką, sodraus skonio desertą.
Reikės:
- 6 a. š. smulkiai sumaltos „Earl Grey“ arbatos;
- 120 g nesūdyto sviesto;
- 160 g miltų;
- 3 kiaušinių;
- 480 ml pasukų;
- 75 g nesaldintos kakavos miltelių;
- 300 g rudojo cukraus;
- 1,5 a. š. sodos;
- 2,5 a. š. kepimo miltelių;
- 0,5 a. š. druskos.
- Šokoladiniam ganašui (kremui iš šokolado ir grietinėlės) reikės:
- 180 g juodojo šokolado;
- 120 ml grietinėlės (35 proc. riebumo);
- 1 v. š. cukraus.
Aptepimo kremui reikės:
- 200 g persijotos cukraus pudros;
- 230 g kreminio sūrio;
- 55 g nesūdyto sviesto;
- 1 a. š. vanilės ekstrakto.
Šokoladinio torto gaminimas:
Ant silpnos ugnies ištirpinkite sviestą. Suberkite į jį susmulkintą „Earl Grey“ arbatą ir kaitinkite apie 10 minučių, vis pamaišydami. Nuimkite nuo ugnies ir palikite 10 minučių pravėsti. Kol sviestas kaista, dubenyje persijokite miltus, kakavą, sodą ir kepimo miltelius. Įmaišykite rudąjį cukrų ir druską. Kitame dubenyje kiaušinius išplakite su pasukomis, kad gautųsi vientisa masė.
Į pasidarytą miltų mišinį supilkite pravėsusį ištirpintą sviestą ir su pasukomis išplaktus kiaušinius. Išmaišykite, bet ne per daug: tešloje gali likti šiek tiek gumuliukų.
Dvi 22–24 cm skersmens kepimo formas ištepkite sviestu ir pabarstykite miltais, kad kepama tešla nepriliptų. Sudėkite į dvi lygias dalis padalintą tešlą. Įkaitinkite orkaitę iki 160 laipsnių. Kepkite 30–35 minutes. Išėmę iš orkaitės, palikite tešlą formose dar 10–15 minučių, tuomet išimkite iš formų ir vėsinkite dar apie 1 valandą.
Kol kepa torto pagrindas, pasigaminkite šokoladinį ganašą ir kremą torto aptepimui.
Ganašas: dubenyje sumaišykite šokolado gabaliukus ir cukrų. Puode iki virimo temperatūros pašildykite grietinėlę ir užpilkite ant šokolado. Palaukite maždaug minutę, tada maišykite iki vientisos masės, kol šokolado gabaliukai visiškai ištirps. Palikite 20 minučių atvėsti.
Kremas aptepimui: mikseriu suplakite kreminį sūrį, sviestą, cukraus pudrą ir vanilę iki purios, vientisos masės. Ant vieno iš dviejų atvėsusių biskvitų sudėkite ir lygiai paskleiskite ganašą. Uždėkite antrąjį biskvitą. Visą tortą aptepkite kreminio sūrio kremu. Skanaus!