Tobulas gėrimas prieš miegą: ypač patiks tiems, kuriems sunku užmigti

2025 m. spalio 19 d. 21:55
Kulinarinių laidų ir knygų autorius Alfas Ivanauskas, kuris su virtuvės šefu Donatu Šatkausku sukūrė specialų miegą skatinantį meniu. Jame vyrauja lengvai virškinami produktai, kurių sudėtyje gausu triptofano – medžiagos, reikalingos miego hormono serotonino ir melatonino gamybai, taip pat nervų sistemą raminamai veikiančio magnio, sveikųjų kompleksinių angliavandenių, padedančių palaikyti stabilią gliukozės ir insulino pusiausvyrą per visą naktį.
Pavyzdžiui, bananas (kaip ir avokadas) yra turtingas nervų sistemai naudingo magnio, taip pat sveikųjų angliavandenių, kurių padedamas triptofanas greičiau pasiekia smegenis, kur ir yra gaminami miego hormonai.
Bananų, migdolų kremo ir cinamono glotnutis
Gaminimo laikas: 10 min.
Reikės (2 asm.):
  • 300 ml avižų pieno
  • 5–6 šafrano siūlelių
  • 2 prinokusių bananų
  • 40 g migdolų kremo
  • 1 šaukštelio cinamono
  • 1 šaukšto medaus (nebūtina)
  • pusės citrinos

Glotnučio gaminimas:

Prikaistuvyje pašildykite 2 šaukštus avižų pieno. Suberkite šafrano siūlelius ir palikite 5 min., kad išsiskleistų aromatas ir spalva.
Į kokteilinę sudėkite bananus, migdolų kremą, cinamoną, supilkite likusį avižų pieną ir šafrano užpilą. Jei norite saldumo, galite įdėti šaukštą medaus.
Masę išplakite, kol taps visiškai glotni ir kreminė. Supilkite į stiklines ir patiekite su citrinos skiltelėmis.
Patarimai:
Jeigu trūksta saldumo – įdėkite daugiau migdolų kremo, jeigu norisi rūgštumo – įspauskite citrinų sulčių.
 
