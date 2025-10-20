Patiekalas, kurį lengva paruošti net po darbo dienos: skonis ir aromatas primins tolimus kraštus

„Tai patiekalas, kurį nesunku paruošti net darbo dienos vakarą.
Vos keli ingredientai, trupinėlis kantrybės ir virtuvėje pasklinda šildantis, jaukus aromatas, primenantis tolimus kraštus“, – sako Jolanta.
Vištiena kariu su kokosų pienu
Ingredientai (4 asmenims):
- Vištienos filė 600 g, supjaustyti kąsnio dydžio gabalėliais
- Kokosų pienas – 400 ml, standartinė skardinė (riebesnis geriau)
- Raudonojo kario pasta 2–3 valg. (yra labai geras raudnojo kario priekonių mišinys SANTA MARIA)
- Daržovės – 1 vnt. pavyzdžiui, paprika (supjaustyti juostelėmis)
- Imbieras – 1 arb. š., smulkiai tarkuotas (nebūtina, bet suteikia šilumos)
- Svogūnas – 1 vnt., smulkiai supjaustytas
- Aliejus – 1 valg. š. kepimui
- Kalendra patiekimui (šviežia)
- Ryžiai patiekimui
Vištienos gaminimo eiga (apie 15–20 min.):
Išvirkite ryžius. Supjaustykite vištieną, svogūną ir papriką. Didelėje keptuvėje ar puode įkaitinkite aliejų. Kepkite svogūną ir tarkuotą imbierą 2–3 minutes, kol suminkštės. Dėkite vištienos gabalėlius ir kepkite, kol paruduos. Į keptuvę dėkite raudonojo kario pastą. Maišykite su vištiena 1–2 minutes, kad prieskoniai atšiltų ir išsiskirtų aromatas. Supilkite kokosų pieną ir suberkite supjaustytas paprikas (ar kitas mėgstamas daržoves). Užvirkite, sumažinkite ugnį ir troškinkite 5–7 minutes, kol vištiena išvirs, o padažas sutirštės. Patiekite su virtais ryžiais, pabarstę šviežios kalendros lapeliais. Patarimas: jei padažas atrodo per tirštas, įpilkite šiek tiek vandens arba vištienos sultinio. Galite paskaninti žiupsneliu rudojo cukraus arba žuvies padažu (tradiciniam skoniui).
indiška virtuvėreceptaikaris
