Ką pagaminti iš vištienos krūtinėlės: ir sotus užkandis, ir egzotiškas patiekalas – užtruksite 10 minučių

Man jis labai patinka, nes vos per kelias minutes iš darganoto rudens nukelia į saulėtą Indiją.
Pagaminsite vos per 10 minučių.
Indijos įkvėpta vištiena
Reikės:
- 3 didelių gabalėliais supjaustytų vištienos krūtinėlių
- 75 g graikiško jogurto
- 2 v. š. smulkinto imbiero ir česnako
- 1 v. š. kario
- 1 a. š. malto kumino (kmynų)
- 1 a. š. smulkintos kalendros
- 1 a. š. ciberžolės
- 1 a. š. rūkytos paprikos
- 2 a. š. švelnių čili prieskonių
- 1 v. š. citrinos sulčių
- žiupsnelio druskos ir pipirų
Vištienos gaminimas:
Visus ingredientus sudėkite į didelį dubenį, pagardinkite druska ir pipirais, gerai išmaišykite. Uždenkite ir palikite šaldytuve bent kelioms valandoms, geriausia – per naktį, kad skoniai įsigertų.
Jei kepsite grilyje ar kepsninėje, suverkite vištienos gabalėlius ant iešmų, kad jie tvirtai priglustų vienas prie kito. Kepkite 4–5 minutes, kol vištiena gražiai apskrus, tuomet apverskite ir kepkite dar tiek pat, kol iškeps iki galo. Kepant orkaitėje, įkaitinkite ją iki 220 laipsnių. Kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi. Išdėliokite vištienos gabalėlius taip, kad jie nesiliestų tarpusavyje. Kepkite apie 20–25 minutes, kol mėsa taps auksinė ir pilnai iškeps. Norint lengvai apskrudusios mėsos, paskutines 3–5 minutes galite įjungti orkaitės grilio funkciją.
Patiekite karštą su šviežiomis daržovėmis, jogurtiniu padažu ar ryžiais.