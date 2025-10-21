Lrytas Premium prenumerata tik
Ypatingi K. Starkienės sausainiai, kurių nereikia kepti: „Pagamins net vaikai“

2025 m. spalio 21 d. 17:10
Receptas
Ne paslaptis, kad paruošti visai šeimai patinkančius pietus – ne pati lengviausia užduotis.
Vis dėlto, kartais pavyksta rasti aukso viduriuką, o TV3 laidoje „Kotrynos burtai“ buvo atskleista idealių Starkų šeimos pietų paslaptis, rašoma pranešime spaudai.
Kotryna Starkienė savo laidoje džiugino greit pagaminamu desertu: „Tai – sausainiai, kurių nereikia kepti! Tokius pagamins net vaikai“, – sako K. Starkienė.
Šokoladiniai sausainiai
Ingredientai:
  • du puodeliai kukurūzų dribsnių (nesaldžių);
  • du puodeliai juodojo šokolado;
  • sauja kepintų riešutų.

Sausainių gaminimo eiga:

Šokoladą ištirpinkite mikrobangų krosnelėje arba garų vonelėje. Į didelį dubenį suberkite dribsnius, susmulkintus riešutus ir supilkite šokoladą. Viską labai gerai išmaišykite. Šaukšteliu imkite paruoštą masę ir sudėkite ją ant skardos, išklotos kepimo popieriumi. Sausainius palikite šaldytuve 15–20 minučių, kad sustingtų, o tuomet galite valgyti. Skanaus!
sausainiaidesertasKotryna Starkienė
