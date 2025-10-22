Lengvai pagaminamos, be galo gardžios bulvės – tobulas garnyras prie šventiškų patiekalų

Šios indiško stiliaus bulvės su sultingais pomidorų gabalėliais yra labai lengvai pagaminamos, šiek tiek aštrios ir be galo gardžios.
Reikės:
- 1 imbiero gabalėlio (apie nykščio dydžio), sutarkuoto
- 2 didelių česnako skiltelių
- 6 didelių kekinių pomidorų, perpjautų pusiau, be sėklų, supjaustytų
- 800 g bulvių, perpjautų pusiau
- 3 v. š. saulėgrąžų aliejaus
- 1 didelio svogūno, plonai pjaustyto
- 2 žaliųjų aitriųjų paprikų, perpjautų pusiau, be sėklų, plonai pjaustytų
- 2 a. š. maltų kalendrų
- ½ a. š. ciberžolės
- 1 a. š. kumino
- 2 a. š. garam masala prieskonių mišinio
- mažo pundelio kalendrų (petražolių šeimos žolelių), smulkintų
Bulvių gaminimas:
Į trintuvą sudėkite imbierą, česnaką ir keturis pomidorus. Sutrinkite iki vientisos masės ir atidėkite.
Bulves sudėkite į didelį puodą, užpilkite šaltu vandeniu ir užvirkite. Virkite ant vidutinės ugnies 8–10 minučių, kol bus beveik minkštos. Nukoškite ir palikite, kad nugaruotų.
Tuo metu didelėje keptuvėje įkaitinkite aliejų. Suberkite svogūnus, įberkite žiupsnelį druskos ir kepkite apie 15 minučių, kol svogūnai taps auksiniai ir lipnūs. Tada sudėkite aitriąsias paprikas, garstyčių sėklas, maltas kalendras, ciberžolę, kuminą ir garam masalą, kepkite dar 2 minutes.
Supilkite pomidorų ir česnakų–imbiero masę, užvirkite ant silpnos ugnies. Atsargiai sudėkite bulves ir likusius pomidorus, pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais.
Leiskite Bombėjaus bulvėms švelniai pasitroškinti kelias minutes, kol viskas įkais ir susigulės skoniai. Patiekite pabarstę šviežiomis kalendromis, rašo „Bbcgoodfood“.
