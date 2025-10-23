Ką pasigaminti iš broilerių blauzdelių: trys gardūs receptai

Tamsesnės vištų dalys – šlaunelės ir blauzdelės – dietistų vertinamos kaip puikus geležies, cinko ir B grupės vitaminų šaltinis. Šie elementai, pasak jų, padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą ir raudonųjų kraujo kūnelių gamybą.
Česnakinės broilerių blauzdelės su bulvėmis ir krapais
Savaitgalio pietums ar vakarienei prekybos tinklo kulinarijos meistrai kviečia išbandyti tris paprastus, net 3 eurų nekainuojančius broilerių blauzdelių patiekalus, kurie patiks visai šeimai.
Reikės:
- 0,5 kg šviežių viščiukų broilerių blauzdelių;
- 3 vidutinio dydžio bulvių;
- 3 skiltelių česnako (arba mažiau/ daugiau pagal skonį);
- 1 v. š. paprikos miltelių (papriką pagal skonį galima keisti į Kajeno, aitriosios Chalapos paprikos ar ancho paprikos miltelius);
- 0,5 a. š. maltų juodųjų pipirų;
- 1 citrinos;
- 2 v. š. aliejaus;
- 0,5 a. š. druskos;
1 a. š. džiovintų arba žiupsnelio šviežių krapų.
Blauzdelių gaminimas:
Bulves nuplaukite, supjaustykite jas apystambiais gabalėliais. Nuplaukite blauzdeles, nusausinę įtrinkite druska, pipirais ir paprikos milteliais. Smulkiai supjaustykite česnaką, sumaišykite su aliejumi ir išspaustomis pusės citrinos sultimis. Blauzdeles ir bulves sudėkite į kepimo skardą, užpilkite česnakiniu–citrininiu aliejumi, viską gerai išmaišykite.
Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 40–45 minučių, kol bulvės suminkštės, o vištiena apskrus. Išėmę iš orkaitės, užspauskite likusią pusę citrinos ir pabarstykite krapais.
Pikantiškos troškintos broilerių blauzdelės ir kukurūzų koše
Meksikietiško skonio blauzdelėms reikės:
- 0,5 kg šviežių viščiukų broilerių blauzdelių;
- 200 g smulkintų konservuotų pomidorų (pagal skonį galima pridėti ir po 100 g konservuotų pupelių ar kukurūzų);
- 1 v. š. šaukšto aliejaus;
- 1 a. š. cukraus;
- 0,5 a. š. druskos;
- 0,5 a. š. maltos paprikos;
- žiupsnelio maltos aitriosios paprikos (pagal skonį);
- 1 skiltelės česnako;
- 50 g kukurūzų kruopų;
- 200 ml vandens;
- trupučio sviesto ar aliejaus košei.
Blauzdelių gaminimas:
Švariai nuplautas blauzdeles įtrinkite druska ir pakepkite gilioje keptuvėje su trupučiu aliejaus, kol apskrus, apie 10 minučių. Į keptuvę sudėkite smulkintus pomidorus, jei norite, ir pupeles su kukurūzais, česnaką, papriką, aitriąją papriką ir cukrų. Uždenkite dangčiu ir troškinkite apie 15–20 minučių, kol mėsa suminkštės, o padažas sutirštės.
Tuo metu atskirai užvirkite vandenį, į jį suberkite kukurūzų kruopas ir maišydami virkite 5–7 minutes, kol košė sutirštės. Įmaišykite sviestą ar aliejų.
Saldžiarūgštės broilerių blauzdelės su obuoliais ir morkomis
Lietuviško skonio blauzdelėms reikės:
- 0,5 kg šviežių viščiukų broilerių blauzdelių;
- 1 obuolio (puikiai tinka ir pernokęs);
- 1 didesnės morkos;
- 1 v. š. cukraus arba medaus;
- 1 a. š. garstyčių;
- 1 a. š. obuolių acto;
- 2 v. š. aliejaus;
- druskos, maltų juodųjų pipirų (pagal skonį);
- žiupsnelio maltos paprikos.
Blauzdelių gaminimas:
Švariai nuplautas blauzdeles įtrinkite druska, pipirais, paprikos milteliais. Keptuvėje įkaitinkite aliejų, blauzdeles trumpai apkepkite iš visų pusių. Į keptuvę sudėkite stambiai tarkuotą morką, susmulkintą obuolį, supilkite cukrų arba medų bei actą. Jei mėgstate rūgščiau, galite apšlakstyti citrinų sultimis.
Uždengtoje keptuvėje troškinkite ant silpnos ugnies 20–25 minutes, kol mėsa suminkštės, o padažas taps tirštas. Įmaišykite garstyčias. Patiekite su ryžiais arba tiesiog su juoda duona. Skanaus!
vištienablauzdelėską paruošti pietums
Rodyti daugiau žymių