Įspūdingas rudens desertas: ingredientai paprasti, o skonis – gurmaniškas

Įdarytos kreminiu Brie sūriu ir subtiliu migdolų įdaru. Kiekvienas kąsnis siūlo skonių simfoniją – saldų, pikantišką, sviestinį ir riešutinį.
Nesvarbu, ar patiekiamas kaip įspūdingas desertas, ar unikalus užkandis, šis elegantiškas patiekalas perteikia rudens derliaus esmę ir pakelia jį iki gurmaniško tobulumo.
Pasiruošę sužavėti savo svečius šiuo nenugalimu kūriniu? Pradėkime!
Ingredientai:
- 1 pakelis sluoksniuotos tešlos
- 150 g migdolų
- 100 rudojo cukraus
- 50 g nesūdyto sviesto
- 2 šaukšteliai druskos
- 1/2 šaukštelio cinamono
- 3 ekologiškos kriaušės, nuluptos, be šerdies ir perpjautos pusiau
- 170 g brie sūrio
- Kiaušinių plakinys: (1 kiaušinis ir 2 valg. šaukštai vandens, išplakti)
Deserto gaminimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių. Apkepkite migdolus sausoje keptuvėje. Atvėsusius migdolus sutrinkite virtuviniu kombainu su ruduoju cukrumi, sviestu, druska ir cinamonu. Trinkite, kol gausite vientisą pastą. Padėkite į šaldytuvą.
Išvyniokite atšaldytą sluoksniuotą tešlą ant pridėto kepimo popieriaus ir supjaustykite tešlą į 6 kriaušes. Bri sūrį supjaustykite į 6 gabalėlius, kurie tilptų į kriaušės ertmę, kur anksčiau buvo šerdis.
Kriaušes įdarykite migdolų mišiniu, uždėkite bri sūrio gabalėlį ir padėkite kriaušę perpjauta puse žemyn ant tešlos.
Jei norite, kriaušes keliose vietuose įpjaukite padarydami griovelius. Kriaušės formos tešlos kraštą užsukite, kad kepant bri sūris išlaikytų formą. Tešlą aptepkite kiaušinio plakiniu. Kepkite 20–30 minučių, kol gražiai apskrus.
Mėgaukitės. P.s. jei nemėgstate bri sūrio, galite gaminti be jo, nes bus irgi skanu, tik ne taip pikantiška.