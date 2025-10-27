Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
MaistasPasigamink

Aštrus moliūgų pagardas: ir prie sūrio, ir prie kalėdinių mėsos patiekalų

2025 m. spalio 27 d. 17:00
Lrytas.lt
Pasigaminkite indiškų prieskonių įkvėptą pagardą su tamarindais ir kvepniomis žolelėmis – puiki dovana bičiuliams!
Daugiau nuotraukų (1)
Jis puikiai dera su čederio sūriu ir krekeriais ar kalėdiniu kalakutienos kariu.
„Bbcgoodfood“ rekomenduoja pagardą palaikyti bent savaitę, kad skoniai įsigertų – tada jis bus dar aromatingesnis ir gardesnis.
Reikės:
  • 1½ kg nulupto moliūgo, supjaustyto 1 cm kubeliais (tinka sviestinis ar paprastas moliūgas)
  • 4 svogūnų (apie 350 g), stambiai pjaustytų
  • 3 žalių arba raudonų čili pipirų, smulkiai pjaustytų
  • 120 g tarkuoto imbiero
  • 5 susmulkintų česnako skiltelių
  • 150 g auksinių razinų
  • 1 kg rudojo cukraus
  • 100 g tamarindų pastos
  • 3 a. š. smulkintų kalendros sėklų
  • 3 a. š. juodgrūdžių sėklų (nigella)
  • 400 ml balto vyno arba obuolių acto
  • 30 smulkintų kario lapų (vietoje kario lapų, galite įdėti ½–1 a. š. kario miltelių )

Pagardo gaminimas:

Į didelį puodą sudėkite visus ingredientus, išskyrus kario lapus. Įberkite 2 a. š. jūros druskos, 1 a. š. šviežiai malto juodojo pipiro ir įpilkite 500 ml vandens. Gerai išmaišykite ir užvirkite. Virkite ant vidutinės ugnies 1 val. 45 min. –2 val. be dangčio, kol moliūgas suminkštės, o masė sutirštės. Kario lapus suberkite likus 15 min. iki virimo pabaigos (kario prieskonius geriausia kartu su imbieru ir česnaku gaminimo pradžioje. Norint priartinti skonį, dar galite įlašinti truputį citrinos sulčių).
Paruoštą karštą pagardą supilkite į aštuonis sterilizuotus stiklainius ir sandariai užsukite. Laikykite iki 6 mėnesių neatidarytą, o atidarius – šaldytuve iki 6 savaičių.
pagardasmoliūgaiatsargos žiemai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.