Aštrus moliūgų pagardas: ir prie sūrio, ir prie kalėdinių mėsos patiekalų

Jis puikiai dera su čederio sūriu ir krekeriais ar kalėdiniu kalakutienos kariu.
„Bbcgoodfood“ rekomenduoja pagardą palaikyti bent savaitę, kad skoniai įsigertų – tada jis bus dar aromatingesnis ir gardesnis.
Reikės:
- 1½ kg nulupto moliūgo, supjaustyto 1 cm kubeliais (tinka sviestinis ar paprastas moliūgas)
- 4 svogūnų (apie 350 g), stambiai pjaustytų
- 3 žalių arba raudonų čili pipirų, smulkiai pjaustytų
- 120 g tarkuoto imbiero
- 5 susmulkintų česnako skiltelių
- 150 g auksinių razinų
- 1 kg rudojo cukraus
- 100 g tamarindų pastos
- 3 a. š. smulkintų kalendros sėklų
- 3 a. š. juodgrūdžių sėklų (nigella)
- 400 ml balto vyno arba obuolių acto
- 30 smulkintų kario lapų (vietoje kario lapų, galite įdėti ½–1 a. š. kario miltelių )
Pagardo gaminimas:
Į didelį puodą sudėkite visus ingredientus, išskyrus kario lapus. Įberkite 2 a. š. jūros druskos, 1 a. š. šviežiai malto juodojo pipiro ir įpilkite 500 ml vandens. Gerai išmaišykite ir užvirkite. Virkite ant vidutinės ugnies 1 val. 45 min. –2 val. be dangčio, kol moliūgas suminkštės, o masė sutirštės. Kario lapus suberkite likus 15 min. iki virimo pabaigos (kario prieskonius geriausia kartu su imbieru ir česnaku gaminimo pradžioje. Norint priartinti skonį, dar galite įlašinti truputį citrinos sulčių).
Paruoštą karštą pagardą supilkite į aštuonis sterilizuotus stiklainius ir sandariai užsukite. Laikykite iki 6 mėnesių neatidarytą, o atidarius – šaldytuve iki 6 savaičių.
