Netikėtas ingredientas suteiks kavai ne tik firminį skonį, bet ir naudos sveikatai

Pagrindiniu ingredientu rinkitės konservuotą arba šviežią moliūgų tyrę, kuri suteiks firminį moliūgų skonį ir suteiks nemažai naudos sveikatai.
„Tradicinėje kinų medicinoje moliūgas laikomas žarnyno supermaistu“, – sakė Ge.
„Jo natūraliai saldus ir šiltas pobūdis stiprina blužnį ir skrandį, organų sistemas, susijusias su virškinimu ir maistinių medžiagų įsisavinimu.“
Ge taip pat paminėjo, kad moliūgas yra turtingas tirpių ir netirpių skaidulų, kurios palaiko reguliarų virškinimą, maitina naudingas žarnyno bakterijas ir padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje.
„Kartu šios savybės daro moliūgą įžeminantį ir maitinantį, ypač rudenį, kai organizmui reikia papildomos virškinimo sistemos palaikymo.“
Apgalvotai rinkitės kavą
Kava gali būti maistinių medžiagų šaltinis. Rinkitės aukštos kokybės ekologišką ir sąžiningos prekybos prekės ženklą, nes alternatyvios pupelės yra stipriai apdorojamos ir gali turėti didelę toksinų ir pesticidų dozę.
Taip pat ieškokite pupelių iš Brazilijos, Sumatros, Vietnamo ar Nikaragvos, taip pat „Robusta“ pupelių (vietoj „Arabica“ pupelių), espreso pupelių ar cikorijos mišinių – jos bus mažiau rūgščios. Kavos pakaitalui dr. Butner pasiūlė matcha: viename arbatinio šaukštelio matcha yra 70 miligramų kofeino, palyginti su maždaug 140 miligramų kofeino puodelyje kavos.
„Matcha taip pat gausu polifenolio EGCG, kuris turi stiprų sveikatą saugantį poveikį, ir L-teanino, kuris, kaip įrodyta, gerina nuotaiką ir pažinimo funkcijas bei mažina stresą ir nerimą.“
Pakeiskite dirbtinius saldiklius natūraliomis alternatyvomis
„Šios kvapiosios medžiagos, naudojamos šioje kavoje kavinėse ne tik žymiai padidina cukraus kiekį jūsų dietoje, bet ir dažnai jose yra dirbtinių kvapiųjų medžiagų ir dažiklių, kurie, kaip manoma, yra susiję su tokiomis problemomis kaip inkstų pažeidimai ar pažinimo problemos.“
Specialistė pasiūlė naudoti natūralų saldiklį, pvz., stevia, žalią medų ar klevų sirupą, kad kontroliuotumėte saldumo lygį. Dar geriau, visiškai sumažinkite arba pašalinkite cukraus kiekį, priklausomai nuo jūsų skonio pageidavimų.
Nepamirškite prieskonių
Firminis ir privalomas šios kavos prieskonių mišinys – cinamonas, muskatas, imbieras ir gvazdikėliai – suteikia ne tik skonį; jie taip pat turi galingų antioksidantų naudos sveikatai. Dr. Butner išsamiai aprašė kiekvieno privalumus:
Cinamonas: subalansuoja cukraus kiekį kraujyje ir leidžia insulinui nukreipti gliukozę į ląsteles, kad ji būtų naudojama kaip energija (užuot per ilgai likus jai kraujotakoje, galiausiai pažeidžiant audinius ir organus).
Muskatas: kovoja su laisvaisiais radikalais, mažindamas uždegimą organizme.
Imbieras: reguliuoja cukraus kiekį kraujyje ir didina kraujotaką.
Gvazdikėliai: didina kraujotaką dubens dugne ir reprodukciniuose organuose.
Naminis moliūgų prieskonių kavos receptas:
- 240 ml šviežiai užplikytos kavos
- 1 puodelis pasirinkto pieno
- 2–3 valgomieji šaukštai moliūgų tyrės (galite pasigaminti ir savo tiesiog iškepę moliūgą orkaitėje)
- 1–2 valgomieji šaukštai klevų sirupo (arba kito pasirinkto saldiklio)
- 1 arbatinis šaukštelis moliūgų pyrago prieskonių (gvazdikėliai, muskatas, imbieras, cinamonas)
- 1 arbatinis šaukštelis vanilės ekstrakto
Kavos gaminimas:
Paruoškite kavą, supilkite ją į stiklinę ar puodelį, tada atidėkite. Supilkite pieną į puodą ir kaitinkite ant vidutinės-silpnos ugnies, kol sušils (neleiskite užvirti). Tada perpilkite pieną į trintuvą ir sudėkite moliūgų tyrę, klevų sirupą, moliūgų pyrago prieskonius ir vanilės ekstraktą.
Plakite, kol gerai susimaišys. Ant kavos stiklinės užpilkite mišinį, pabarstykite moliūgų pyrago prieskoniais arba savo mišiniu, naudojant anksčiau minėtus prieskonius, ir mėgaukitės, rašo „Theeverygirl.com“.