Šiurpiausiai metų nakčiai K. Starkienė kviečia išsikepti tortą „Juodasis miškas“

O šventės proga puikavosi šventiniai ir patiekalai, iš kurių vienas idealiai tiks artėjančiam Helovino vakarėliui.
100-ojoje laidoje Kotryna Starkienė gamino ypatingą tortą.
Desertas tiks ne tik žiemos šventėms, bet ir artėjančiai šiurpiausiai metų nakčiai. Jo receptą kviečiame įsidėmėti jau dabar.
Tortas „Juodasis miškas“
Vyšnių uogienei reikės:
- kilogramo šaldytų vyšnių;
- 700 g cukraus;
- 4 šaukštų brendžio.
- Šokoladiniams kremui reikės:
- 200 g juodojo šokolado;
- 200 g grietinėlės 35 proc. riebumo.
Biskvitui reikės:
- 200 g sviesto;
- 200 g juodojo šokolado;
- 300 g miltų;
- 300 g cukraus;
- 25 g kakavos;
- šaukštelio sodos;
- 2 kiaušinių;
- 200 g jogurto;
- 100 ml verdančio vandens.
Grietinėlės kremui reikės:
- 300 ml grietinėlės 35 proc. riebumo;
- 100 g grietinės;
- 4 šaukštų cukraus pudros.
Torto gaminimo eiga:
Vyšnias, cukrų ir brendį supilkite į puodą, gerai išmaišykite ir užvirkite. Sumažinkite kaitrą, kad uogos šiek tiek pavirtų, ir palikite, kol jos taps minkštos. Tai gali užtrukti apie 15 min. Išvirusias vyšnias palikite šiek tiek atvėsti. Vėliau jas perkoškite ir palikite nutekėti.
Šokoladą ir sviestą, skirtus biskvito gaminimui, susmulkinkite, sudėkite į dubenėlį ir ištirpinkite mikrobangų krosnelėje arba garų vonelėje.
Įmuškite kiaušinius į dubenį, ten pat sudėkite jogurtą ir lengvai išplakite.
Sausus produktus, skirtus biskvito gamybai, suberkite į dubenį. Į sausus produktus supilkite kiaušinių ir jogurto plakinį, bei tirpintą šokoladą su sviestu. Viską gerai išmaišykite ir į tešlą įpilkite 100 ml verdančio vandens. Išmaišykite tešlą, kad ji būtų vientisa, be gumuliukų.
Tris stačiakampes skardas išklokite kepimo popieriumi ir paskirstykite tešlą. Biskvitus kepkite 180 laipsnių temperatūroje apie 18 minučių. Iškepusius biskvitus sutepkite vyšnių sirupu, kol jie dar šilti.
Juodąjį šokoladą susmulkinkite ir sudėkite į dubenį. Grietinėlę užvirkite ir dar karštą supilkite ant šokolado. Viską gerai išmaišykite. Palikite atvėsti. Kai šokolado masė atvės, išplakite ją mikseriu.
Šaltą grietinėlę ir grietinę supilkite į dubenį, suberkite cukraus pudrą ir išplakite iki standžių putų.
Atvėsus biskvitams, galima pradėti formuoti tortą arba individualius pyragaičius.
Ant pirmojo biskvito tepkite grietinėlę, pabarstykite vyšniomis ir uždėkite kitą biskvitą. Ant antrojo biskvito sudėkite visą šokoladinį kremą ir vėl pabarstykite vyšnių. Uždėkite paskutinį biskvitą, ji tepkite grietinėle ir puoškite šokolado drožlėmis. Skanaus!
