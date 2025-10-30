Iš moliūgo pasigaminkite ne tik Helovino žibintą: išbandykite šį labai gardų pyragą

Kasmet pasaulyje užauginama daugiau nei 25 milijonai tonų moliūgų – vis daugiau jų iškeliauja ne tik į virtuvę, bet ir tampa namų dekoracijomis. Pasak „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovės Linos Skersytės, dėl savo universalumo moliūgas – itin mėgstama lietuvių daržovė.
„Moliūgų sezonas kasmet sulaukia didelio pirkėjų dėmesio, kadangi jų pasiūla gausi, o kaina itin gera. Artėjant Helovinui, moliūgai tampa dar populiaresni – klientai juos renkasi ne tik gardžioms sriuboms, troškiniams ar desertams, bet ir skaptavimui bei rudens dekoracijoms. Be to, ši daržovė išsiskiria maistine verte – moliūgas yra natūraliai saldus, vitamino C, beta-karoteno bei skaidulų šaltinis“, – sako L. Skersytė.
Nuo vakarienės iki dekoracijos
Pasaulyje egzistuoja daugybė moliūgų rūšių ir veislių, tačiau parduotuvėse dažniausiai galima rasti paprastuosius, sviestinius bei dekoratyvinius. Svarbiausia žinoti, kad ne visi moliūgai vienodi – vieni geriausiai tinka kepti ar virti, o kiti – labiau pritaikyti dekorui.
Paprastieji moliūgai – viena universaliausių rūšių. Jie dažniausiai būna vidutinio dydžio, ryškiai oranžinės spalvos, apvalūs ir lygia žieve. Tokie moliūgai išsiskiria švelniu skoniu ir standesne tekstūra, todėl puikiai tinka sūriems patiekalams. Kepant ar verdant jų minkštimas tampa švelnus, tačiau nepraranda formos, todėl šie moliūgai puikiai tinka sriuboms, apkepams, troškiniams, užkepėlėms ar rizotui.
Be universalumo virtuvėje, paprastieji moliūgai išsiskiria ir išsilaikymu – vėsioje vietoje jie gali išlikti tinkami naudojimui net keletą mėnesių.
Sviestiniai moliūgai pasižymi savo ypatingu skoniu bei tekstūra. Jie dažniausiai būna pailgos, kriaušę primenančios formos, gelsvai oranžinės spalvos, o jų minkštimas – ryškiai oranžinis ir itin kvapnus. Kepant ar verdant, sviestiniai moliūgai tampa švelnūs, kreminiai ir lengvai salstelėję, todėl puikiai tinka tiek sriuboms, tiek troškiniams, kepiniams ar makaronų padažams. Jie dera su įvairiais prieskoniais – nuo česnako ir rozmarino iki cinamono ar muskato riešuto.
Tuo metu dekoratyviniai moliūgai dažniausiai pasižymi kietesne žieve, turi mažiau minkštimo, todėl ne visi jų tipai tinka maistui. Nors tokie moliūgai dažniausiai būna nedideli, tačiau jų formos gali būti itin įvairios – nuo apvalių iki nesimetriškų ar gumbuotų, margų žalios, geltonos ir oranžinės spalvų derinių.
Helovino simbolis
Rudenį moliūgai tampa ne tik gardžių patiekalų, bet ir namų jaukumo dalimi. Nors dekoratyvinės veislės išsiskiria spalvomis ir formomis, puošybai puikiai tinka ir paprastieji moliūgai – jų dydis ir tvirta žievė leidžia išskaptuoti žaismingas Helovino žibintų formas ar paprasčiausiai sukurti rudens nuotaiką namuose ir lauke.
Prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovės teigimu, skaptuojant moliūgus verta pagalvoti ir apie tvarumą bei kaip sumažinti išmetamo maisto kiekį:
„Išimtas sėklas galima paskrudinti ir naudoti kaip užkandį ar salotų pagardą. Minkštimas puikiai tiks patiekalams – iš jo galima pasigaminti sriubą, troškinį ar kepinį. Tokiu būdu moliūgas tampa ne tik šventės ar rudens simboliu, bet ir skaniu, praktišku bei be atliekų panaudojamu produktu“, – teigia L. Skersytė.
Prekybos tinklas dalijasi receptu, leidžiančiu išradingai panaudoti išskobto moliūgo minkštimą.
Moliūgų pyragui reikės:
Tešlai:
- 315 g kvietinių miltų
- 50 g rudojo cukraus
- Pusės šaukštelio druskos
- 180 g šalto sviesto
- 80 ml šalto vandens
Įdarui:
- 340 g moliūgų tyrės
- 2 vnt. didelių kiaušinių
- 100 g rudojo cukraus
- 1 šaukšto kukurūzų krakmolo
- Pusės šaukštelio druskos
- Pusės šaukštelio malto muskato
- 2 šaukštelių cinamono
- 200 ml riebios grietinėlės
Pyrago gaminimas:
Pirmiausia paruoškite tešlą – dubenyje sumaišykite miltus, rudąjį cukrų ir druską. Sudėkite šaltą gabalėliais supjaustytą sviestą ir išmaišykite. Trinkite pirštais tol, kol susidarys trupiniai.
Pamažu į trupinius supilkite labai šaltą vandenį. Vandens gali reikėti šiek tiek mažiau ar daugiau, todėl pilkite jį dalimis. Jeigu matote, kad trupiniai yra per sausi ir nekimba, įpilkite dar šlakelį šalto vandens.
Suformuokite iš tešlos rutulį, susukite į maistinę plėvelę ir palaikykite šaldytuve 30–60 minučių.
Per tą laiką paruoškite moliūgų tyrę – išskobto moliūgo minkštimą sudėkite į kepimo skardą ir kepkite 30–40 minučių 180 laipsnių temperatūroje. Atvėsusį iškeptą minkštimą sutrinkite trintuvu arba virtuviniu kombainu. Jei reikia, įpilkite šiek tiek vandens norimam tirštumui gauti. Paruoštą moliūgų tyrę sumaišykite su likusiais įdaro ingredientais iki vientisos masės.
Iš šaldytuvo išimtą tešlą iškočiokite. Įklokite į 22 cm skersmens kepimo formą taip, kad dengtų jos dugną ir kraštelius. Į tešlos krepšelį supilkite įdarą ir kepkite iki 220 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 15 minučių.
Praėjus 15 minučių, orkaitės temperatūrą sumažinkite iki 180 laipsnių ir kepkite dar 45–55 minutes. Jei matote, kad tešlos krašteliai ima pernelyg ruduoti, užklokite pyragą lakštu folijos ir kepkite toliau.
Skanaus!