Čeburekus primena tik iš tolo: sužavės ne tik tešlos, bet ir įdaro gardumas

Šis desertas yra su švelniais prieskoniais pagardinto kokoso, migdolų ir razinų įdaru.
Desertui reikės:
Tešlai:
- 275 g miltų
- 35 g ghee sviesto, išlydyto ir atvėsinto
- saulėgrąžų aliejaus – tešlai minkyti ir gruzdinimui
Įdarui:
- 1 litro riebaus pieno
- 125 g cukraus
- 200 g šaldyto tarkuoto kokoso, atitirpinto
- 50 g blanširuotų migdolų, smulkiai pjaustytų
- 50 g razinų
- ½ a. š. malto kardamono
- ¼ a. š. tarkuoto muskato riešuto
Deserto gaminimas:
Pirmiausia paruoškite įdarą. Supilkite pieną į puodą ir ant vidutinės ugnies virkite 25–30 minučių, kol jis sutirštės iki kreminės konsistencijos. Pienas turi greitai nugaruoti, bet neprisvilti. Kaitinant nuolat maišykite ir nugramdykite pieno likučius nuo puodo sienelių. Kai masė taps tiršta, primins minkštus plaktus kiaušinius ir atsiskirs nuo puodo sienelių, nukelkite nuo ugnies.
Sutirštintą pieną perdėkite į švarų puodą, suberkite cukrų ir kaitinkite ant silpnos ugnies 3–4 minutes, kol cukrus ištirps. Tada sudėkite kokosą, migdolus, razinas, kardamoną ir muškato riešutą. Padidinkite kaitrą iki vidutinės ir dar 3–4 minutes pavirkite, kol įdaras sutirštės. Nukelkite nuo ugnies ir palikite atvėsti.
Kol įdaras vėsta, paruoškite tešlą. Persijokite miltus ir ¼ a. š. druskos į dubenį, supilkite atvėsusį ghee sviestą. Pirštų galiukais įtrinkite riebalus į miltus, kol masė primins rupius džiūvėsėlius. Įpilkite tiek šalto vandens, kad gautųsi labai standi tešla, ir gerai išminkykite, kol ji taps lygi. Uždenkite ir palikite kambario temperatūroje bent 30 min.
Padalykite tešlą į 17–18 rutuliukų, po maždaug 20 g, apie 3 cm skersmens. Laikykite uždengtus, kad neišdžiūtų.
Ant lengvai aliejumi sutepto paviršiaus iškočiokite kiekvieną rutuliuką į maždaug 10 cm skersmens apskritimą. Nesijaudinkite, jei forma nebus ideali – svarbiausia, kad tešla būtų plona. Suformuokite krepšelius ir sudėkite įdarą bei stsargiai užlenkite kraštelį.
Wok keptuvėje įkaitinkite aliejų, kad įmestos duonos kubelis paruduotų per 1 minutę. Kepkite gujijas 6–8 minutes, kol tešla taps auksinė iš abiejų pusių. Išgriebkite ir dėkite ant popierinio rankšluosčio, kad susigertų riebalai. Patiekite atvėsusias.
Laikyti galite sandarioje metalinėje dėžutėje 3–4 dienas, pataria „Bbcgoodfood“.
