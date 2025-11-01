Burokėlių salotos: paprastos, bet superskanios, tinka beveik prie visko

Net rūkytai žuviai jos būtų tobulas „kompanionas“. Todėl, tikrai nebūtina išlaidauti ir kitą kartą verta atkreipti dėmesį į vietinius produktus, kad paruoštumėm kažką paprasto, bet super skanaus.
Nežinau, kaip Jums, bet man garnyras dažnai tampa lengvu „galvos skausmu“, nes norisi, kad visi lėkštėje esantys patiekalai netrukdytų vieni kitiems ir juos papildytų. Todėl šios burokėlių salotos yra vienos iš universaliausių, kurios tinka beveik prie visko.
Nurodytos proporcijos yra sąlyginės, nes jeigu norite daugiau marinuotų agurkėlių, tai ir nesivaržykite, jeigu kaparėliai „prie širdies“ – irgi nesitaupome. Nemėgstate krapų – keiskite petražolėm. Laisvė improvizacijoms:)! Ir salotas galite pasiruošti iš anksto, man jos netgi skanesnės, kai kelias valandas pasimarinuoja šaldytuve.
Skanaus!
Ingredientai:
- 4 vidutinio dydžio burokėlių (bendras svoris prieš kepant apie 450 g.)
- 2 vidutinio dydžio marinuotų agurkų
- 1 vidutinio dydžio raudonojo svogūno
- 1 šaukšto konservuotų kaparėlių
- 1–1,5 šaukšto šviežiai spaustų citrinos sulčių
- 1,5 šaukšto smulkiai supjaustytų šviežių krapų lapelių
- 3 šaukštų alyvuogių aliejaus druskos
- šviežiai maltų juodųjų pipirų
Burokėlių salotų gaminimo eiga:
Įkaitinkite orkaitę iki 190'C. Burokėlius nuplaukite, nusausinkite rankšluostiniu popieriumi, atskirai suvyniokite į folijos lakštus ir kepkite orkaitėje apie 1 valandą (mažesnius apie 45 minutes). Iškeptus burokėlius padėkite ant lėkštės ir šakutės pagalba labai atsargiai atvyniokite foliją, kad greičiau atvėstų. Atvėsusius nulupkite ir sutarkuokite į didesnį dubenį burokine tarka. Į tą patį dubenį suberkite smulkiais kubeliais supjaustytus marinuotus agurkus, smulkiai supjaustytą svogūną, krapus bei šiek tiek pasmulkintus kaparėlius. Ant salotų supilkite 1 šaukštą citrinos sulčių, alyvuogių aliejų, pagardinkite druska, pipirais ir viską gerai išmaišykite. Palikite salotas kambario temperatūroje apie 10 minučių, kad pasimarinuotų ir tolygiai pasiskirstytų skoniai. Paragaukite salotų ar netrūksta druskos, pipirų, o gal dar šlakelio citrinos sulčių. Salotas tiekite su savo mėgiamais patiekalais, ypač tiks prie maltos mėsos patiekalų. Skanaus!