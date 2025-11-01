Patiekalas, kuriam nereikia ypatingų progų: burnoje tirpstanti kreminė vištiena

Tai patiekalas, kuriam nereikia ypatingų progų: tinka ir jaukiam šeimos vakarui, ir savaitgalio vakarienei, kai norisi nustebinti.
Patiekalą paruošti greita ir paprasta, o rezultatas maloniai nustebins.
Reikės:
- 4 vištienos krūtinėlių be kaulų ir odos, supjaustytų kubeliais
- 3 cm gabalėlio šviežio imbiero šaknies, nulupto ir susmulkinto
- 2 skiltelių česnako, smulkintų
- 1 a. š. švelnių čili miltelių
- 2 v. š. kapotų šviežių kalendrų
- 1 laimo sulčių
- 2 v. š. aliejaus
- 1 svogūno
- 1 raudono čili pipiro
- 1 a. š. ciberžolės (kurkumos)
- 300 ml riebios grietinėlės
- ½ citrinos sulčių
- Patiekti su basmati ryžiais arba žiedinių kopūstų „ryžiais“ ir naan duona
Vištienos gaminimas:
Į dubenį sudėkite vištieną, imbierą, česnaką, čili miltelius, kalendras, laimo sultis ir 1 v. š. aliejaus. Išmaišykite ir atidėkite. Susmulkinkite svogūną, išimkite sėklas iš čili pipiro ir jį taip pat sukapokite.
Įkaitinkite didelę žemą keptuvę. Sudėkite vištieną su marinatu ir kepkite apie 6–8 minutes, retkarčiais pamaišydami.
Tuo tarpu įkaitinkite likusį aliejų kitoje keptuvėje ir kepkite svogūną su čili pipiru apie 3–4 minutes, kol suminkštės. Suberkite ciberžolę ir maišydami pakepinkite 1 minutę. Sumažinkite kaitrą, supilkite grietinėlę ir patroškinkite 2–3 minutes.
Suberkite vištieną į padažą ir troškinkite dar 5 minutes, kol iškeps. Pagardinkite druska, įmaišykite citrinos sultis. Patiekite su ryžiais ir naan duona – arba su žiedinių kopūstų „ryžiais“, rašo „Bbcgoodfood“.
vištienatikka masalaindiški patiekalai
Rodyti daugiau žymių