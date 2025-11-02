Močiutė paliko skaniausią žuvies receptą: paprastas, nereikės įmantrių produktų, tobulas vakarienei

Jam reikės:
- kilogramo menkės filė,
- arbatinio šaukštelio druskos,
- šiek tiek juodųjų pipirų,
- keturių šimtų gramų morkų,
- dviejų ar trijų šimtų gramų svogūnų,
- 4–6 šaukštų pomidorų kečupo,
- kelių lauro lapų,
- šiek tiek kvapnių pipirų grūdelių
- šiek tiek augalinio aliejaus kepimui.
Menkės gaminimas:
Pirmiausia menkė turi būti atšildyta ir supjaustyta gabalais, pasūdyta ir apibarstyta pipirais.
Kiekvienas žuvies gabalas turi būti apibarstytas miltais.
Įkaitintoje keptuvėje su augaliniais aliejais menkė turi būti kepama iki auksinės plutelės iš abiejų pusių, paliekant žuvį minkštą viduje.
Svogūnus supjaustykite kubeliais, morkas sutarkuokite. Daržoves kepkite keptuvėje, įpilkite kečupo, druskos ir pipirų. Jei vietoje kečupo naudojate pomidorų pastą, į ją verta įpilti šaukštą 9 proc. acto, kad būtų šiek tiek rūgštelės.
Tada žuvį sudėkite į karščiui atsparią formą, uždenkite daržovių mišiniu, ant viršaus uždėkite lauro lapą ir užberkite porą pipirų grūdelių. Formą uždenkite folija ir įdėkite į 180 °C įkaitintą orkaitę pusvalandžiui. Šis patiekalas nereikalauja įmantrių produktų, yra paprastas ir tinka šeimos vakarienei.
menkėžuvies patiekalaikepta žuvis
Rodyti daugiau žymių