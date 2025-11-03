Lrytas Premium prenumerata tik
Lengva ir sveika vakarienė ar garnyras prie indiškų patiekalų – užtruksite tik kelias minutes

2025 m. lapkričio 3 d. 14:23
Lrytas.lt
Patiekite kaip lengvą ir greitą vakarienę ar garnyrą prie indiškų patiekalų – sveikas ir švelniai aštresnis priedas, suteikiantis daugiau skonio.
Patiekalui pagaminti užtruksite 15 minučių.
Avinžirniai su kario prieskoniais
Reikės:
  • 2 v. š. augalinio aliejaus
  • 1 a. š. kmynų sėklų
  • 1–2 raudonųjų čili pipirų, be sėklų, sukapotų
  • 1 gvazdikėlio
  • 1 mažo cinamono gabalėlio (lazdelės)
  • 1 lauro lapelio
  • 1 svogūno, smulkiai supjaustyto
  • ½ a. š. ciberžolės
  • 2 skiltelių česnako, smulkiai sukapotų
  • 400 g konservuotų avinžirnių, perplautų ir nusausintų
  • 1 a. š. paprikos miltelių
  • 1 a. š. maltų kalendrų
  • 2 mažų pomidorų, sukapotų
  • 1 v. š. kapotų šviežių kalendrų

Avinžirnių gaminimas:

Įkaitinkite aliejų keptuvėje arba puode. Suberkite kmynus, čili, gvazdikėlį, cinamoną ir lauro lapą. Kepkite, kol kmynai ims spragsėti. Suberkite svogūną, ciberžolę ir žiupsnį druskos. Kepkite apie 2 minutes, kol svogūnas pradės minkštėti, tuomet sudėkite česnaką.
Kepkite dar 4–5 minutes, kol svogūnas visiškai suminkštės. Suberkite avinžirnius, papriką, žiupsnį juodųjų pipirų ir maltas kalendras. Gerai išmaišykite.
Sudėkite pomidorus ir įpilkite 2 v. š. vandens. Troškinkite ant vidutinės ugnies, kol pomidorai visiškai suminkštės, o padažas sutirštės ir taps tirštos tyrės konsistencijos. Nukelkite nuo ugnies ir pabarstykite kalendromis, rašo „Bbcgoodfood“.
