Lengva ir sveika vakarienė ar garnyras prie indiškų patiekalų – užtruksite tik kelias minutes

Patiekalui pagaminti užtruksite 15 minučių.
Avinžirniai su kario prieskoniais
Reikės:
- 2 v. š. augalinio aliejaus
- 1 a. š. kmynų sėklų
- 1–2 raudonųjų čili pipirų, be sėklų, sukapotų
- 1 gvazdikėlio
- 1 mažo cinamono gabalėlio (lazdelės)
- 1 lauro lapelio
- 1 svogūno, smulkiai supjaustyto
- ½ a. š. ciberžolės
- 2 skiltelių česnako, smulkiai sukapotų
- 400 g konservuotų avinžirnių, perplautų ir nusausintų
- 1 a. š. paprikos miltelių
- 1 a. š. maltų kalendrų
- 2 mažų pomidorų, sukapotų
- 1 v. š. kapotų šviežių kalendrų
Avinžirnių gaminimas:
Įkaitinkite aliejų keptuvėje arba puode. Suberkite kmynus, čili, gvazdikėlį, cinamoną ir lauro lapą. Kepkite, kol kmynai ims spragsėti. Suberkite svogūną, ciberžolę ir žiupsnį druskos. Kepkite apie 2 minutes, kol svogūnas pradės minkštėti, tuomet sudėkite česnaką.
Kepkite dar 4–5 minutes, kol svogūnas visiškai suminkštės. Suberkite avinžirnius, papriką, žiupsnį juodųjų pipirų ir maltas kalendras. Gerai išmaišykite.
Sudėkite pomidorus ir įpilkite 2 v. š. vandens. Troškinkite ant vidutinės ugnies, kol pomidorai visiškai suminkštės, o padažas sutirštės ir taps tirštos tyrės konsistencijos. Nukelkite nuo ugnies ir pabarstykite kalendromis, rašo „Bbcgoodfood“.