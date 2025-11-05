Garsieji vištienos sparneliai: traškūs, sultingi, lengvai pagaminami

JAV žinomos ne tik dėl savo išskirtinio dydžio ekonomikos, naujausių madų tendencijų diktavimo, bet ir unikalių skonių įvairovės. Šioje šalyje „gimė“ ir po pasaulį pasklido itin gardūs patiekalai, dalis kurių netgi tapo kulinarijos ikonomis ir netgi filmų žvaigždėmis: gardieji mėsainiai ir dešrainiai, makaronai su sūriu, ledai su sausainių tešla ir dar daugiau.
Sotiems pusryčiams – ikoniškieji amerikietiški blyneliai su šonine
JAV skonių įvairovė – tokia plati, kad mėgstamų patiekalų ras tiek sočių pusryčių entuziastai, tiek ir lengvų užkandžių gerbėjai. Prekybos tinklas kviečia dieną pradėti nuo ikoniškųjų amerikietiškų blynelių, kuriuos pagardina nepakartojamas skrudintos šoninės ir klevų sirupo duetas.
Amerikietiškieji blyneliai – puikus įrodymas, kad JAV virtuvė yra derinys tarp skirtingų kultūrų: europietiškosios, iš kur ir kilo blynų tradicija, senųjų Šiaurės Amerikos gyventojų praktikos naudoti klevų sirupą ir ankstyvųjų kolonistų atvežtos mėsos vartojimo tradicijos.
Šiam patiekalui (2–3 porcijoms) reikės:
Blyneliams:
- 1 kiaušinio
- 200 ml „Pilos“ pieno
- 150 g miltų
- 1 a. š. kepimo miltelių
- 1 v. š. cukraus
- Žiupsnelio druskos
- 1 v. š. „Pilos“ sviesto (arba aliejaus kepimui)
- Patiekimui:
- 6–8 juostelių šoninės
- Klevų sirupo
- Šiek tiek sviesto
Blynelių paruošimas:
Keptuvėje pakepinkite šoninę, kol taps traški. Sudėkite ją ant popierinio rankšluosčio, kad nuvarvėtų riebalai.
Dideliame dubenyje išplakite kiaušinį su pienu.
Suberkite miltus, kepimo miltelius, cukrų ir žiupsnelį druskos. Maišykite iki vientisos masės, o tada supilkite ištirpintą sviestą.
Ant vidutinės ugnies įkaitinkite keptuvę. Dėkite šaukštą tešlos ir suformuokite apvalų blynelį.
Kepkite, kol ant paviršiaus pasirodys burbuliukai, tada apverskite ir kepkite dar 1–2 minutes.
Iškeptus blynelius sukraukite į bokštelį, o tarp jų sudėkite traškią šoninę.
Užpilkite viską šiltu klevų sirupu, uždėkite gabalėlį sviesto viršuje ir patiekite.
Dar daugiau skonio bus, jei šoninę šiek tiek pašildysite orkaitėje kartu su blyneliais prieš pat patiekiant, kad viskas būtų šilta ir trašku.
Pietų pertraukos žvaigždė – klasikinis „Mac & Cheese“
Kitas klasikinis amerikiečių virtuvės patiekalas – makaronai su sūriu, pasaulyje dar žinomi „Mac & Cheese“ vardu. Nors pirmą kartą jie sukurti dar XII–XIV a. Italijoje, bet išpopuliarėjo būtent JAV, kai makaronus ir parmezano sūrį į šalį atvežė vienas pirmųjų JAV prezidentų Tomas Džefersonas. Šis sotus, švelnios struktūros, maloniai šildantis patiekalas paskanins bet kurią pietų pertrauką.
Patiekalui (3–4 porcijoms) reikės:
- 250 g mėgstamų makaronų, geriausia – vamzdelių arba kriauklelių
- 2 v. š. „Pilos“ sviesto
- 2 v. š. miltų
- 500 ml „Pilos“ pieno
- 150 ml „Pilos“ grietinėlės
- 200 g čederio sūrio, tarkuoto
- 50 g parmezano sūrio, tarkuoto
- Druskos, pipirų pagal skonį
Makaronų paruošimas:
Pasūdytame vandenyje išvirkite makaronus, bet išimkite juos 1–2 minutėmis anksčiau — jie dar šiek tiek išvirs padaže.
Paruoškite sūrio padažą. Puode ištirpinkite sviestą, suberkite miltus ir maišykite 1–2 minutes, kol masė taps vientisa, bet neparus.
Pamažu pilkite pieną, nuolat maišydami, kad neliktų gumulėlių.
Įpilkite grietinėlės (jei naudojate) ir kaitinkite, kol padažas sutirštės.
Nukelkite padažą nuo ugnies, sudėkite čederį ir parmezaną. Maišykite, kol sūriai ištirps.
Pagardinkite padažą druska ir pipirais, ir sujunkite su makaronais.
Sudėkite virtus makaronus į padažą ir gerai išmaišykite, kad kiekvienas makaronas būtų padengtas sūrio padažu. Patiekite ir mėgaukitės skoniais.
Ir vakaro, ir vakarėlio pažiba – pikantiškieji „Bafalo“ sparneliai
JAV virtuvė žinoma ne tik dėl klasikinių receptų adaptacijų, bet ir naujų, unikalių patiekalų kūrimo. Vienas tokių – pikantiškieji „Bafalo“ vištienos sparneliai. Prieš maždaug šešis dešimtmečius viename Bafalo miesto restorane netikėtai sukurtas užkandis netruko išpopuliarėti ir tapo neatsiejama vakarėlių pažiba. Traškius, sultingus ir tikro amerikietiško skonio kupinus sparnelius lengva pasigaminti ir namie, taip paskaninant laiką su draugais ar tiesiog prie televizijos ekranų.
Jums reikės:
- 1 kg vištienos sparnelių
- 1 a. š. druskos
- ½ a. š. maltų juodųjų pipirų
- 1 a. š. česnako miltelių (nebūtina)
- 2 v. š. aliejaus
„Bafalo“ padažui reikės:
- 100 g „Pilos“ sviesto
- 100 ml aštraus padažo („Tabasco“ arba kito aitriųjų paprikų padažo)
- 1 a. š. acto (pageidautina obuolių arba balto vyno)
- Žiupsnelio druskos
- 1 a. š. medaus ar cukraus
Patiekimui:
- Kelių salierų
- Mėlynojo pelėsinio sūrio
Sparnelių paruošimas:
Paruoškite sparnelius. Jei reikia, perpjaukite per sąnarį ir pašalinkite galiukus. Nusausinkite popieriniu rankšluosčiu.
Apibarstykite druska, pipirais, česnako milteliais ir apšlakstykite aliejumi. Padėkite į šaldytuvą, kad pasimarinuotų.
Įkaitinkite orkaitę iki 220 °C temperatūros. Kepkite sparnelius ant grotelių, o po jomis padėkite skardą su kepimo popieriumi. Kepkite apie 40–45 min., kol sparneliai taps traškūs. Kepimo laikui įpusėjus, sparnelius apverskite.
Paruoškite padažą. Nedideliame puode ištirpinkite sviestą, įmaišykite aštrų padažą, actą, druską ir truputį medaus arba cukraus. Pakaitinkite trumpai, kol susimaišys, tačiau neužvirinkite.
Dar karštus sparnelius sudėkite į padažą ir apvoliokite jame, kad tolygiai pasidengtų.
Patiekite „Bafalo“ sparnelius tradiciškai – su salierų lazdelėmis ir mėlynoju pelėsiniu sūriu arba mėgstamu padažu.
Skanaus!
amerikietiškieji blyneliai su šoninevištienos sparneliaimakaronai
Rodyti daugiau žymių