Mažai kalorijų ir daug baltymų: šildantis ir kvapnus kokosinis krevečių karis

Pietų Indijos kokosinis krevečių karis
Reikės:
- 1 didelio svogūno, supjaustyto ketvirčiais
- ½ nykščio dydžio imbiero gabalėlio (lupti nereikia)
- 4 česnako skiltelių
- 4 pomidorų (2 perpjauti pusiau, 2 – supjaustyti skiltelėmis)
- 2 a. š. rapsų aliejaus
- ½ cinamono lazdelės
- ½ a. š. garstyčių sėklų
- 3 gvazdikėlių
- Sėklų iš 4 kardamono ankščių, sutrintų
- ½ a. š. ciberžolės
- 1 a. š. maltų kalendrų
- 10 šviežių arba džiovintų kario lapų
- ½ žuvies sultinio kubelio
- 15 g kokosų kremo, susmulkinto
- 1 raudonojo čili, perpjauto, be sėklų, supjaustyto juostelėmis arba kubeliais
- 150 g žalių nuluptų didžiųjų krevečių
- 140 g menkės filė be odos, supjaustytos stambiais gabaliukais
Krevečių gaminimas:
Sudėkite svogūną, imbierą, česnaką ir pusiau perpjautus pomidorus į maisto smulkintuvą, įpilkite 50 ml vandens ir sutrinkite iki vientisos tyrės (gali tekti kelis kartus nubraukti masę nuo sienelių). Įkaitinkite aliejų didelėje gilioje nelimpančio dugno keptuvėje, supilkite tyrę, uždenkite dangčiu ir virkite 10 minučių.
Suberkite cinamoną, garstyčių sėklas, gvazdikėlius, kardamoną, ciberžolę, maltas kalendras ir kario lapus. Maišydami pakepinkite kelias minutes. Tuomet supilkite 300 ml vandens, įdėkite sultinio kubelį, kokosų kremą ir čili. Troškinkite dar 10 minučių. Paragaukite – jei svogūnas dar kietas, pavirkite papildomas 5 minutes.
Suberkite pomidorų skilteles, sudėkite krevetes ir žuvį, lengvai įmaišykite į padažą, uždenkite ir virkite 5 minutes, kol jūrų gėrybės išvirs, rašo „Bbcgoodfood“.
kariskrevetėsindiška virtuvė
