Bulviniai blynai su mėsos įdaru: labai sotūs, nekasdieniški

Rudeniškas, labai sotus ir tikrai nekasdienis patiekalas.
Dabar jau drąsiai galiu sakyti, kad rudens sezoną atidariau.
Bulviniai blynai su mėsos įdaru
Reikės:
- 9 – 10 vid. dydžio bulvių,
- 1 kiaušinio,
- 1 svogūno,
- 2 v.š. miltų,
- druskos,
- aliejaus kepimui.
Įdarui:
- 250 – 300 gr. smulkintos kiaulienos arba kt. mėsos,
- 0.5 svogūno,
- pipirų ir druskos
Blynų gaminimo eiga:
Nulupau bulves ir jas sutarkavau bulvių tarkavimo mašinėle. Į tarkius įtarkavau ir svogūną, įmušiau kiaušinį, įbėriau miltus, pagardinau druska ir išmaišiau.
Įdaras: į smulkintą mėsą įdėjau smulkia tarka tarkuotą svogūną, įbėriau prieskonių ir išmaišiau. Į keptuvę su aliejumi dėjau bulvių tarkių, ant viršaus smulkintos kiaulienos ir ant viršaus vėl bulvių tarkių. Blyną kepiau keptuvėje ant nedidelės kaitros, jį apkepant iš abiejų pusių, vis pavartant iki visiškai iškeps ir įgaus auksinę spalvą. Skanaus.
