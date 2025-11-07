Burnoje tirpstantys kardamono sausainiai: itin paprasti pagaminti, iškart taps vienais mėgstamiausių

Šiuos sausainius itin paprasti pagaminti, o kardamonas suteikia jiems išskirtinumo ir šventiško jaukumo. Išbandykite – tikėtina, kad jie taps vienais mėgstamiausių jūsų namuose.
Mėgaukitės šiais tradiciniais indiškais kardamono sausainiais su puodeliu garuojančios masalos arbatos.
Nankhatai (kardamono sausainiai)
Ingredientai:
- 3 žaliosios kardamono ankštys
- 40 g cukraus pudros
- 100 g nesūdyto sviesto (kambario temperatūros)
- 70 g kvietinių miltų su kepimo milteliais
- 25 g avinžirnių miltų
- 25 g manų kruopų
- 24 migdolai su odele arba kapotų pistacijų
Sausainių gaminimas:
Perpjaukite kardamono ankštis ir išimkite sėklas. Sutrinkite jas grūstuve iki miltelių kartu su 1 arbatiniu šaukšteliu cukraus.
Išplakite sviestą, kol suminkštės, tada pamažu suberkite likusią cukraus pudrą ir maltą kardamoną. Plakite toliau, kol masė taps puri ir šviesi – apie 10 minučių.
Persijokite kvietinius ir avinžirnių miltus į dubenį, suberkite manų kruopas ir žiupsnelį druskos. Sausus ingredientus įmaišykite į sviesto ir cukraus masę per du kartus. Švelniai suminkykite, kol gausite minkštą tešlą.
Suvyniokite tešlą į mažus kamuoliukus ir išdėliokite ant kepimo popieriumi išklotų skardų, palikdami tarpelius.
Lengvai paspauskite kiekvieno rutuliuko viršų ir įspauskite po visą migdolą arba šiek tiek kapotų pistacijų. Padėkite 20 minučių į šaldytuvą.
Įkaitinkite orkaitę iki 160 °C. Kepkite apie 20 minučių, kol sausainiai taps auksinės spalvos. Leiskite jiems atvėsti ir sudėkite į sandarų indą, rašo „Bbcgoodfood“.
