MaistasPasigamink

Burnoje tirpstantys kardamono sausainiai: itin paprasti pagaminti, iškart taps vienais mėgstamiausių

2025 m. lapkričio 7 d. 14:34
Lrytas.lt
Kardamono sausainiai – tai kvapnūs, burnoje tirpstantys skanėstai, kilę iš Indijos kulinarinių tradicijų. Jie žavi subtiliu rytietišku aromatu, trapia tekstūra ir sviestiniu skoniu.
Daugiau nuotraukų (1)
Šiuos sausainius itin paprasti pagaminti, o kardamonas suteikia jiems išskirtinumo ir šventiško jaukumo. Išbandykite – tikėtina, kad jie taps vienais mėgstamiausių jūsų namuose.
Mėgaukitės šiais tradiciniais indiškais kardamono sausainiais su puodeliu garuojančios masalos arbatos. 
Nankhatai (kardamono sausainiai)
Ingredientai:
  • 3 žaliosios kardamono ankštys
  • 40 g cukraus pudros
  • 100 g nesūdyto sviesto (kambario temperatūros)
  • 70 g kvietinių miltų su kepimo milteliais
  • 25 g avinžirnių miltų
  • 25 g manų kruopų
  • 24 migdolai su odele arba kapotų pistacijų

Sausainių gaminimas:

Perpjaukite kardamono ankštis ir išimkite sėklas. Sutrinkite jas grūstuve iki miltelių kartu su 1 arbatiniu šaukšteliu cukraus.
Išplakite sviestą, kol suminkštės, tada pamažu suberkite likusią cukraus pudrą ir maltą kardamoną. Plakite toliau, kol masė taps puri ir šviesi – apie 10 minučių.
Persijokite kvietinius ir avinžirnių miltus į dubenį, suberkite manų kruopas ir žiupsnelį druskos. Sausus ingredientus įmaišykite į sviesto ir cukraus masę per du kartus. Švelniai suminkykite, kol gausite minkštą tešlą.
Suvyniokite tešlą į mažus kamuoliukus ir išdėliokite ant kepimo popieriumi išklotų skardų, palikdami tarpelius.
Lengvai paspauskite kiekvieno rutuliuko viršų ir įspauskite po visą migdolą arba šiek tiek kapotų pistacijų. Padėkite 20 minučių į šaldytuvą.
Įkaitinkite orkaitę iki 160 °C. Kepkite apie 20 minučių, kol sausainiai taps auksinės spalvos. Leiskite jiems atvėsti ir sudėkite į sandarų indą, rašo „Bbcgoodfood“.
sausainiaikardamonasdesertas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.