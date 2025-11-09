Bananų duona kitaip: lengvai pagaminama ir labai gardi

Puikiai tinka ir pernokusiems bananams sunaudoti. Be šio skanėsto ruduo – neįsivaizduojamas.
Bananų duona
Ingredientai:
- 140 g sviesto, suminkštinto (plius šiek tiek formos ištepimui)
- 140 g cukraus
- 2 dideli kiaušiniai, išplakti
- 140 g kvietinių miltų su kepimo milteliais
- 1 a.š. kepimo miltelių
- 2 labai prinokę bananai, sutrinti
- 50 g cukraus pudros
- Sauja džiovintų bananų papuošimui
Bananų duonos gaminimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C. Ištepkite kekso formą sviestu ir išklokite dugną bei kraštus kepimo popieriumi. Išplakite 140 g suminkštinto sviesto ir 140 g cukraus, kol masė taps šviesi ir puri. Tada pamažu supilkite 2 išplaktus kiaušinius kartu su trupučiu miltų. Įmaišykite likusius miltus, 1 a.š. kepimo miltelių ir 2 sutrintus bananus. Supilkite tešlą į paruoštą formą ir kepkite apie 50 min.
Praėjus pusvalandžiui nuo kepimo pradžios, pradėkite tikrinti kas 5 minutes – įkištas ir ištrauktas medinis pagaliukas turi būti sausas. Kepimo laikas gali kisti priklausomai nuo formos dydžio ir formos. Atvėsinkite keksą formoje 10 minučių, tada išimkite ir perkelkite ant grotelių visiškai atvėsti. Sumaišykite 50 g cukraus pudros su 2–3 a.š. vandens, kad gautumėte skystą glajų. Apšlakstykite juo kekso viršų ir papuoškite bananais traškučiais, pataria „Bbcgoodfood“.
bananų duonakeksaspyragas
