Dietistė rekomenduoja gardų kepinį su burokėliais: tiek kasdieniam stalui, tiek šventei

Dietistė, maisto technologė Raminta Bogušienė dalinasi gardžiu kepiniu su burokėliais.
Burokėlių galetė
Padui reikės:
- 200 g viso grūdo speltos miltų
- 100 g sviesto
- 3 v. š. (apie 140 g) graikiško jogurto (4 proc. rieb.)
- žiupsnelio druskos
Įdarui reikės:
- 500 g (1 pak.) virtų arba žalių burokėlių
- 1 mėlynojo svogūno
- šlakelio ypač tyro alyvuogių aliejaus
- šlakelio balzaminio acto
- žiupsnelio druskos
- raudonėlių arba čiobrelių (šviežių arba džiovintų)
- 200 g fetos (gali būti varškės arba kietasis sūris)
Burokėlių galetės gaminimas:
Sviestą atšildykite kambario temperatūroje. Berkite miltus, druską, supilkite jogurtą ir viską išminkykite. Išminkytą tešlą išklokite į apvalią kepimo formą.
Įkaitintoje keptuvėje su aliejumi pakepinkite smulkiai supjaustytą mėlynąjį svogūną, jam apkepus dėkite griežinėliais supjaustytus burokėlius, įpilkite balzaminio acto, berkite raudonėlių, druskos ir patroškinkite apie 10 min.
Ant paruoštos tešlos dėkite paruoštą įdarą, ant viršaus – sūrį ir kepkite 180 laipsnių orkaitėje apie 30–40 min.