Sultinga kepta višta su traškia plutele sukurs šventę net ir paprastą dieną

Pirmasis kąsnis primena, kodėl šis patiekalas toks mylimas visame pasaulyje.
Sultinga mėsa, traški plutelė ir prie jos derantys garnyrai susijungia į paprastą, bet stebuklingą derinį, kurio norisi dar ir dar. Tai patiekalas, suburiantis šeimą prie vieno stalo ir kuriantis šventę net visai paprastą dieną.
Patiekite šį indiškais prieskoniais pagardintą paukštį su ryžiais, bulvėmis ir daržovėmis kaip netradicinę sekmadieninių pietų alternatyvą.
Ingredientai:
- 1 visa višta
- 2 svogūnai, stambiai supjaustyti
- 1 citrina, perpjauta perpus
- imbiero gabalėlis (maždaug nykščio dydžio), nuluptas ir stambiai griežinėliais supjaustytas
- 400 g kokosų pieno (skardinės)
- mažas ryšulėlis kalendros, susmulkintos
Marinatui:
- 150 ml natūralaus jogurto
- 1 valg. š. pomidorų pastos
- 1 citrinos sultys
- po 1 arbat. š. aitriųjų čili miltelių,
- ciberžolės,
- maltų kalendrų,
- kumino,
- garam masalos ir cinamono
- 6 česnako skiltelės, sutrintos kartu su nedideliu gabalėliu imbiero
- keli lašai raudonų maistinių dažų (nebūtina)
Vištienos gaminimas:
Sumaišykite marinatui skirtus ingredientus su 2 arbat. š. druskos ir 1 arbat. š. juodųjų pipirų. Peiliu keliose vietose įpjaukite vištos kojas, tuomet įtrinkite vištą marinatu – ir iš išorės, ir po krūtinėlės odele. Marinuokite šaldytuve iki 24 val.
Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C. Kepimo skardoje išdėkite svogūnus, citrinos puseles ir imbierą. Viršuje paguldykite vištą ir kepkite apie 1,5 val., arba tol, kol pradūrus šlaunelę išbėga skaidrios sultys.
Iškepusią vištą išimkite į kitą indą, uždenkite folija ir leiskite jai „pailsėti“. Iš kepimo skardos išimkite imbierą. Išspauskite paskrudusių citrinų minkštimą į trintuvą, sudėkite svogūnus ir visus susikaupusius skysčius iš skardos, sutrinkite iki tyrės. Tyrę supilkite atgal į skardą ir pakaitinkite ant kaitlentės. Supilkite kokosų pieną ir lengvai pavirkite, nugramdydami dugne likusius kepimo likučius. Jei padažas per tirštas, įpilkite šlakelį vandens. Įmaišykite kalendras ir patiekite kartu su višta, rašo „Bbcgoodfood“.
Patiekite su šiais garnyrais:
Ryžių garnyrai:
Basmati ryžiai su sviestu ir žiupsneliu kardamono
Ryžiai su žirneliais ir kukurūzais
Citrininiai ryžiai su trupučiu ciberžolės
Daržovių garnyrai:
Keptos morkos ir žiediniai kopūstai su ciberžole, česnaku ir alyvuogių aliejumi
Troškintos pupelės su pomidorais ir svogūnu
Bulvių garnyrai:
Traškios orkaitėje keptos bulvės su rozmarinu
Bulvių skiltelės su sviestu ir česnaku
Bulvių ir žiedinių kopūstų troškinys
Papildomi indiški akcentai:
Naan duona arba čapati Mango čatnis Jogurto ir agurko raita.