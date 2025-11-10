Šviežiai keptos duonos aromatas pakerės: tobula ir prie karštų patiekalų, sriubų, ir kaip užkandis

Yra skonių ir kvapų, kurie akimirksniu nukelia į šiltus, jaukius prisiminimus. Šio šviežiai keptos duonos aromatas, neabejoja ji, primins tolimus kraštus. Šią duonelę ji mėgsta kepti labai dažnai.
Minkšta, puri ir traški indiška duonelė puikiai tinka prie karštų patiekalų, sriubų. Tobula ir kaip sotus užkandis su trupučiu sviesto ar česnakinio padažo.
Naan duona
Ingredientai:
- Kvietiniai miltai – 3 puodeliai
- Šiltas vanduo – 1 puodelis (šiltas, bet ne karštas!)
- Natūralus jogurtas (arba kefyras) – 1/2 puodelio. Suteikia minkštumo ir elastingumo
- Sausos mielės – 1 arb. š.
- Cukrus – 1 arb. š. mielėms aktyvuoti
- Druska – 1 arb. š.
- Aliejus (arba tirpintas sviestas) – 2 valg. š.
- Kumino milteliai – 1/2 arbatinio šaukštelio (yra labai geri „Santa Maria“) ir 1 arbatinis šaukštelis aptepimui (galima naudoti sėklas ir jas lengvai paskrudinti)
- Česnako milteliai – 1/2 arbatinio šaukštelio (vietoj šviežio česnako, jei norite) (yra labai geri Santa Maria) ir 1 arbatinis šaukštelis aptepimui
- Šviežia kalendra – kapota
Duonos gaminimo eiga:
Į miltus įmaišykite sausas mieles, cukrų, druską ir (pasirinktinai, jei norite) 1/2 a.š. „Santa Maria“ kumino miltelių.
Išminkytą tešlą palikite kilti 1–2 valandas. Iškočiokite, kepkite keptuvėje, tada perkelkite į karštą orkaitę, kol išsipūs.
Ištirpinkite sviestą. Į jį įmaišykite kapotą kalendrą, 1 a.š.“ Santa Maria“ česnako granulių ir 1 a.š. „Santa Maria“ kumino miltelių arba sėklų (sėklas galima trumpai pakepinti atskirai, kad išsiskirtų aromatas). Karštą duoną aptepkite šiuo kvapniu sviesto mišiniu.