Sotus ir greitai pagaminamas lęšių troškinys: patiks norintiems kažko šildančio ir indiško

Skanus ir pagaminamas lengvai, be didelių pastangų. Šis lęšių torškinys patiks visiems, kuriems norisi kažko šildančio ir indiško.
Indiškas lęšių troškinys
Ingredientai (4 asmenims):
- Lęšiai – 1 puodelis, svarbu gerai nuplauti!
- Vanduo – 3 puodeliai
- Ciberžolės milteliai („Santa Maria“) – 1/2 arb. š.
- Druskos – pagal skonį
- Sviestas arba aliejus – 2 valg. š.
- Kumino sėklos („Santa Maria“) 1 arb. š.
- Svogūnas 1/2 vnt. (smulkiai supjaustytas)
- Imbieras 1 arb. š. (tarkuotas)
- Čili milteliai („Santa Maria“) – 1/4 – 1/2 arb. š. (naudoti pagal aštrumą)
- Garam Masala („Santa Maria“, neprivaloma) – žiupsnelis
- Šviežia kalendra – kapota (patiekimui)
Lęšių gaminimo eiga (apie 20–25 min.):
Kruopščiai nuplaukite lęšius.
Puode sumaišykite lęšius, vandenį ir ciberžolės miltelius. Užvirkite ir virkite ant mažos ugnies apie 15–20 minučių, kol lęšiai suminkštės.
Įberkite druskos ir išmaišykite. Jei troškinys per tirštas, įpilkite karšto vandens.
Užpilo gaminimas:
Keptuvėje įkaitinkite sviestą arba aliejų.
Suberkite kumino sėklas ir kepkite jas apie 30 sekundžių, kol pradės spragsėti ir skleisti aromatą.
Dėkite smulkintą svogūną ir kepkite, kol suminkštės.
Dėkite tarkuotą imbierą ir čili miltelius – kepkite maždaug 1 minutę.
Paruoštą prieskonių užpilą supilkite tiesiai į lęšių troškinį.
Jei norite dar intensyvesnio skonio, į užpilą galite įberti žiupsnelį Garam Masalos
Pabarstykite šviežia kalendra.
Patiekite su virtais ryžiais ar paprasta duona.
indiški patiekalaiValgomieji lęšiaitroškinys
Rodyti daugiau žymių