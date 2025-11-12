Bulvių ir žiedinių kopūstų troškinys: autentišką skonį suteiks pora ingredientų

Šis patiekalas nereikalauja ilgo gaminimo ar sudėtingų ingredientų, o „Santa Maria“ Curry ir Garam Masala prieskoniai suteikia labai autentišką indišką skonį.
Indiškas bulvių ir žiedinių kopūstų troškinys
Ingredientai:
- Bulvės – 2–3 vnt. (vidutinio dydžio), supjaustytos kubeliais
- Žiedinis kopūstas – 1/2 galvos, suskirstytas į nedidelius žiedynėlius
- Svogūnas – 1 vnt. (smulkiai supjaustytas)
- Imbieras – 1 valg. š. (tarkuotas)
- Pomidorai (konservuoti arba švieži) – 1/2 puodelio kubeliais
- Aliejus – 2 valg. š.
- Vanduo – 1/2 puodelio
- Druska pagal skonį
- Šviežia kalendra patiekalo užbaigimui
„Santa Maria“ indiški prieskoniai:
- „Santa Maria“ kumino sėklos – 1 arb. š.
- „Santa Maria“ ciberžolės milteliai – 1/2 arb. š. spalvai ir naudingumui
- „Santa Maria“ Curkario milteliai – 1 valg. š.
- „Santa Maria“ Garam Masala – 1 arb. š., dedama pabaigoje aromatui
- „Santa Maria“ čili milteliai (neprivaloma) – pagal skonį aštrumui
Troškinio gaminimo eiga:
Bulves nuskuskite ir supjaustykite maždaug 1 cm dydžio kubeliais. Žiedinius kopūstus padalinkite į nedidelius žiedynėlius.
Didelėje keptuvėje ar puode įkaitinkite aliejų. Suberkite kumino sėklas ir kepkite apie 30 sekundžių, kol pradės spragsėti.
Sudėkite supjaustytą svogūną ir kepkite, kol suminkštės. Dėkite tarkuotą imbierą ir kepkite dar minutę.
Sumažinkite ugnį. Dėkite ciberžolės miltelius, kario miltelius ir čili miltelius (jei naudojate). Maišykite tik 30 sekundžių, kol prieskoniai sušils ir paskleis aromatą.
Sudėkite bulvių kubelius, žiedinius kopūstus ir pomidorus. Įpilkite pusę puodelio vandens. Pasūdykite.
Uždenkite keptuvę dangčiu ir troškinkite ant mažos ugnies 15–20 minučių arba kol bulvės ir kopūstai bus minkšti. Kartais pamaišykite.
Kai daržovės suminkštės, nuimkite nuo ugnies ir įmaišykite „Santa Maria“ Garam Masala – tai suteiks patiekalui geriausią aromatą.
Patiekite karštą su ryžiais (pvz., basmati) arba Naan duona. Prieš patiekiant papuoškite šviežia kalendra.
troškinysindiški patiekalaibulvių patiekalai
