Savaitgalio skonis iš Indijos: sviestinė vištiena

2025 m. lapkričio 14 d. 16:02
Indiška sviestinė vištiena – vištiena, troškinta pomidorų, sviesto ir įvairių prieskonių padaže. Tradicinis indiškas skonis, kuris puikiai tinka vakarienei su šeima.
Porcijų kiekis: 4
Reikės:
Gaminimas:
Supjaustykite 500 g vištienos filė, į keptuvę įpilkite šaukštą aliejaus, sudėkite vištieną ir apskrudinkite ant aukštos kaitros.
Kai vištiena apskrus, suberkite prieskonius. Gerai išmaišykite, sumažinkite kaitrą ir kepkite dar maždaug 1 minutę.
Supilkite padažą ir retkarčiais pamaišydami leiskite vištienai pasitroškinti 3–4 minutes, kol vištiena visiškai iškeps.
Patiekite su ryžiais. Jei verdant ryžius į vandenį įbersite ciberžolės (4 porcijoms ryžių – 0,5–1 a. š. ciberžolės), ryžiai taps gražios auksinės spalvos.
vištiena indiški patiekalai Santa Maria

