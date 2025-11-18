Šilkiniai sumuštiniai, kuriuos rekomenduoja pasigaminti V. Poderytė-Bernatavičė: namiškiai prašys dar ir dar

„Daug kam atrodo, kad karšto oro gruzdintuvė yra skirta tik mėsai ar žuviai kepti. Tačiau joje galima nuostabiai iškepti ir karštus sumuštinius. Viduje minkštučius, su tąsiu sūriu, išorėje traškius ir labai labai skanius, intriguoja Vaida Poderytė-Bernatavičė. – Jei mėgstate gerą maistą, tačiau nenorite ilgai užtrukti jį gamindami, į pagalbą pasitelkite Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10l karšo oro gruzdintuvę. Ji yra mano geriausia draugė virtuvėje.“
Žinomai moteriai maisto gamybą palengvinanti karšo oro gruzdintuvė turi net du skyrius ir groteles. Tad jei reikia gaminti šeimai pagrindinį žuvies ar mėsos patiekalą kartu su garnyru, bulvėmis ar daržovėmis, galima vienu metu gaminti net tris valgius. Kiekvieno patiekalo gaminimą galima sinchronizuoti. Gaminant su šiuo technikos stebuklu tausojama ne tik elektra, bet ir sveikata.
„Gaminant su šia karšto oro gruzdintuve sunaudojama 88 proc. mažiau aliejaus. Todėl maistas yra daug sveikesnis. Man ji nepakeičiama tiek kepant mėsos ar žuvies patiekalus, tiek sumuštinius. Ir pagaminsit ne bet kokius, o tokius karštus sumuštinius, už kuriuos jūsų šeimos nariai dėkos ir prašys dar ir dar“, – neabejoja žinoma laidų vedėja, kviečianti drauge pasigaminti karštą prancūzišką sumuštinį „Croque Monsieur“.
„Atrodo, viskas paprasta – sumuštinis su duona, sūriu ir kumpiu. Tačiau sumuštiniui ypatingą kreminį šilkinį skonį suteikia būtent bešamelio padažas. Vos iš keturių ingredientų galima pagaminti tobuliausią sumuštinį pasaulyje“, – intriguoja V. Poderytė-Bernatavičė ir dalinasi ikoninio prancūziško sumuštinio receptu.
Karštas prancūziškas sumuštinis „Croque Monsieur“ karšto oro gruzdintuvėje
Ingredientai (2 sumuštiniai):
- 4 riekės baltos duonos (tradiciškai Brioche arba pain de mie)
- 100 g plonai pjaustyto virto kumpio
- 100 g tarkuoto Gruyere sūrio
- 25 g sviesto (Bešamel ir patepimui)
- 1 v.š. miltų
- 200 ml pieno
- Šiek tiek druskos, pipirų, malto muskato riešuto
Prancūziško sumuštinio paruošimas:
Bešamelio padažas:
Puode ištirpinti 15 g sviesto.
Įberti miltus, maišyti 1–2 min, kol susidarys šviesi pasta.
Palaipsniui supilti pieną, nuolat maišant, kad neliktų gumuliukų.
Virinti apie 3–5 min, kol padažas sutirštės.
Pagardinti druska, pipirais ir šiek tiek muskato riešuto.
Sumuštinių surinkimas:
Duonos riekes lengvai aptepti sviestu iš išorės (tai padės gauti traškią plutelę).
Ant dviejų riekelių uždėti kumpio, po dalį tarkuoto Gruyere sūrio ir kelis šaukštus Bešamel padažo.
Uždengti kitomis duonos riekėmis. Viršų aptepti Bešamel ir pabarstyti likusiu Gruyere sūriu.
Kepimas:
Karšto oro gruzdintuvę įkaitinti iki 180 °C.
Sumuštinius dėti į krepšelį, kepti apie 10–12 min, kol duona taps traški, o sūris išsilydys bei taps lengvai auksinės spalvos.
Pateikimas:
Patiekti karštus, galima apibarstyti šiek tiek muskato ar šviežių petražolių. Idealiai tinka su šviežiomis salotomis arba švelniu pomidorų padažu.
