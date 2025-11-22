Vienos geriausių šių metų salotų: džiaugiasi atradusi šį receptą

Kaip pradeda man patikti tas baklažanas, nemoku net apsakyti.
Džiaugiuosi, kad po truputį jį atrandu ir skaniai pateikiu savo virtuvėje.
Salotos su baklažanu ir tunu
Ingredientai:
- 1 baklažanas;
- 1 raudona paprika;
- 1 raudonas svogūnas;
- 1 skardinė tuno savo sultyse;
- 200 g vyšninių pomidoriukų;
- 100 g juodųjų alyvuogių;
- Pundelis petražolių;
- Pundelis laiškinio česnako;
- Alyvuogių aliejaus, pagal poreikį;
- Šlakelis citrinos sulčių;
- Druskos pagal skonį;
- Žiupsnis pipirų.
Salotų gaminimas:
Baklažaną ir papriką supjaustome kubeliais, pagardiname druska, pipirais, apšlakstome aliejumi. Suberiame į kepimo indą ir kepame gerai įkaitintoje orkaitėje iki 190 laipsnių apie 30 min. Atvėsiname. Vyšninius pomidoriukus perpjauname per pusę, alyvuoges supjaustome griežinėliais, svogūną pusžiedžiais, žalumynus pasmulkiname. Maišome keptas daržoves, pomidorus, alyvuoges, svogūną, tuną, žalumynus. Pagardiname druska, apšlakstome citrinos sultimis ir alyvuogių aliejumi.