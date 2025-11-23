R. Bolgovas atskleidė ypatingo pyrago su bulvėmis receptą: paruošti daug paprasčiau, nei atrodo

Šis patiekalas puikiai tinka tiek jaukiems savaitgalio pusryčiams, tiek šventiniam stalui – jis visada atrodo išskirtinai, o paruošti jį daug paprasčiau, nei gali pasirodyti.
Virtuvės šefas Ruslanas Bolgovas dalinasi improvizuotu legendinio pyrago receptu.
Improvizuotas legendinis prancūziškas pyragas „Quiche Lorraine“
Pagrindui reikės:
- 1 kg virtų bulvių su lupenomis
- druskos pagal skonį
Įdarui reikės:
- 150 g morkų, supjaustytų smulkiais kubeliais
- 20 g sviesto morkoms apkepti
- 3 kiaušinių
- 200 ml 35 proc. grietinėlės
- 100 g smulkiai tarkuoto kietojo sūrio (pvz., „Džiugo“, „Grana Padano“)
- 1 v. š. persilado
- žiupsnelio juodųjų pipirų
Pyrago gaminimas:
Bulves su lupenomis išvirkite, atvėsintas nulupkite ir sutraiškykite iki vientisos masės, pagardinkite druska. Kepimo formą (24 cm) išklokite kepimo popieriumi.
Iš bulvių masės suformuokite pagrindą ir kraštelius. Kepkite 180 laipsnių orkaitėje apie 15 min.
Keptuvėje su sviestu lengvai apkepkite kubeliais supjaustytas morkas, kol suminkštės ir pradės karamelizuotis (5–7 min.), atvėsinkite.
Į dubenį supilkite grietinėlę, įmuškite kiaušinius, berkite sūrį, persiladą, pipirus. Išplakite iki vientisos masės, kad susijungtų riebalai, baltymai ir prieskoniai. Tik tuomet įmaišykite apkeptas morkas.
Supilkite paruoštą įdarą į bulvių pagrindą ir kepkite 180 laipsnių temperatūroje 35–40 min., kol paviršius gražiai apskrus, o įdaras bus standus ir kvapus.
Šiek tiek atvėsusį pyragą patiekite su traškiomis salotomis arba jogurtiniu žolelių padažu. Patiekalas skanus ir šiltas, ir šaltas – tiks vėlyviems pusryčiams, šventei ar pietums gamtoje.