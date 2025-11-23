Sveikos, spalvingos ir sočios – V. Kurpienė siūlo gardžias salotas be didelių pastangų

Orkaitėje keptas moliūgas ir sūris, šviežios gražgarstės, „edamame“ pupelės ir traškios kedrinės pinijos susijungia į tobulą skonio derinį.
Viskas lengvai pagardinama prieskoniais, šlakeliu citrinos sulčių ir balzaminiu kremu. Paprasta, bet ypatinga – kai norisi šilto ir sotaus patiekalo be didelių pastangų.
Kepto moliūgo ir varškės sūrio salotos su „edamame“ pupelėmis
Reikės:
- 120 g sviestinio moliūgo, jis atrodo lyg varpelis
- 60 g varškės sūrio (galite naudoti saldų pieno sūrį, jei turite ir mėgstate)
- 40 g „edamame“ (žaliųjų sojų) pupelių (ieškokite prekybos centrų šaldikliuose arba galite keisti raudonomis virtomis pupelėmis)
- 30 g gražgarsčių
- 10 g kedrinių pinijų
- druskos, pipirų, balzaminio kremo – pagal skonį
- Moliūgui kepti reikės:
- 1 a. š. lydyto sviesto arba ypač tyro alyvuogių aliejaus
- druskos, pipirų, kmynų, raudonėlių, česnako – pagal skonį
Paruošiame moliūgą:
jį supjaustome norimo dydžio kubeliais, pagardiname druska, pipirais, raudonėliais, kmynais, spaustu česnaku ir mažu kiekiu lydyto sviesto.
Viską gerai išmaišome ir pašauname į orkaitę, kepame apie 10 min. Kepimo laikas priklauso nuo kubelių dydžio.
Kol moliūgas kepa, kubeliais supjaustome sūrį. Jį pašauname į orkaitę likus 5 min. iki moliūgo iškepimo.
Išsiverdame „edamame“ pupeles.
Į dubenį dedame gražgarstes, keptą moliūgą, sūrį ir paruoštas pupeles. Pagardiname druska, pipirais ir citrinos sultimis. Viską gerai išmaišome.
Paruoštas salotas dedame į lėkštę, pabarstome kedrinių pinijų ir paskaniname balzaminiu kremu.
Skanaus!