Skaniausios vištienos blauzdelės: vos trys ingredientai ir pagaminsite tikrą kulinarinį hitą

„Lidl“ dalijasi lengvai ir greitai paruošiamu receptu, kuris paskanins pietus, ir dar – už itin nedidelę kainą, rašoma pranešime spaudai.
Citrininės-česnakinės vištienos blauzdelės
2–3 porcijoms reikės:
- 6–8 vištienos blauzdelių
- 2 skiltelių česnako (tarkuoto)
- 1 citrinos sulčių ir šiek tiek žievelės
- 2 šaukštų alyvuogių aliejaus
- 1 šaukštelio medaus (nebūtina)
- Druskos, pipirų
- Rozmarino arba čiobrelių
- Ryžių, šviežių daržovių patiekimui
Blauzdelių gaminimas:
Sumaišykite citrinos sultis, česnaką, aliejų, druską, pipirus ir medų. Apvoliokite blauzdeles, sudėkite į kepimo indą ir palikite bent 10–15 min., o geriausia – per naktį.
Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C. Kepkite vištienos blauzdeles apie 30–35 min., kol odelė gražiai apskrus.
Kol vištiena keps, pasiruoškite garnyrą – tam puikiai tiks virti ryžiai ir šviežios daržovės. Daržoves taip pat galite kepti orkaitėje: geriausiai tinka brokolis ar žiediniai kopūstai, morkos, paprika (kepa apie 15–20 min.).
Vištienos blauzdelės su morkomis ir mėlynuoju svogūnu
Tai patiekalas, kurio tikrai verta pasigaminti daugiau ir atsidėti sotiems kitos dienos pietums. Vištiena, morkos ir mėlynieji svogūnai: vos trys ingredientai, kurie taps tikru kulinariniu hitu.
Ingredientai 2–3 porcijoms:
- 6–8 vištienos blauzdelės
- 3–4 vidutinės morkos (supjaustytos lazdelėmis arba stambiais griežinėliais)
- 1–2 mėlynieji svogūnai (supjaustyti skiltelėmis)
- 2 skiltelės česnako (pagal skonį)
- 2 šaukštai alyvuogių aliejaus
- 1 šaukštelis rūkytos arba paprastos paprikos
- 0,5 šaukštelio maltų kmynų (arba žiupsnelis kumino)
- Druska ir pipirai pagal skonį
- Šviežių žolelių (čiobrelių, petražolių), daržovių, kuskuso arba ryžių patiekimui
Blauzdelių paruošimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C. Didelėje kepimo formoje išdėliokite morkas ir mėlynąjį svogūną. Apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pabarstykite druska, pipirais.
Vištienos blauzdeles apšlakstykite likusiu aliejumi, pabarstykite paprika, kmynais, druska ir pipirais. Gerai įmasažuokite.
Sudėkite vištieną ant daržovių. Jei naudojate česnaką, įmeskite kelias skilteles tarp daržovių. Kepkite apie 30–40 min., kol morkos suminkštės, o blauzdelės apskrus.
Patiekite su šviežiomis petražolėmis ar čiobreliais, taip pat mėgstamu garnyru: tam puikiai tinka virti ryžiai, kuskusas, agurkų ir citrinos salotos arba orkaitėje keptos bulvės, jei norisi sotesnio varianto.
