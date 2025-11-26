„Beatos virtuvėje“ L. Rimgailė garsioms mamoms atskleidė ypatingą meduolių receptą

Renginio metu daug dėmesio skirta meduolių kepimo tradicijų puoselėjimui, kokybiškiems sveikesniems ingredientams ir aktyviam vaikų įtraukimui į maisto gamybą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Dirbtuves vedusi desertų kultūros ambasadorė Liucina Rimgailė pasidalijo patarimais, kaip namuose išsikepti kvapnius, gardžius ir sveikesnius meduolius: „Kokybiški ekologiški produktai, šiek tiek meilės, bendrystės – puiki pradžia.“
Anot jos, kepimas su vaikais yra ne tik prasminga kūrybinė veikla, bet ir svarbi šeimos tradicijos dalis: „Mūsų šeimoje meduolių kepimas, puošimas – tai laikas kartu. Namai pakvimpa cinamonu ir kitais prieskoniais. Bendraujame, juokiamės... Tikiu, kad dauguma šeimų kepa meduolius dėl tos pačios priežasties.“
Renginį organizavusio sveikų produktų tinklo LIVIN atstovė Agnė Jakubonė sako, kad dirbtuvėse buvo siekiama parodyti, kaip natūralūs ingredientai gali patobulinti tradicinius meduolių receptus, išlaikant jų įprastą skonį: „Norėjome supažindinti su sveikatai palankesniais meduolių ingredientais, jų kilme, tekstūra, aromatingais prieskoniais.“ Pasak jos, net mažiausi dalyviai aktyviai įsitraukė į dekoravimą, naudodami natūralias priemones be sintetinių dažiklių ar skonio stipriklių.
Kokybiški produktai – sėkmingų meduolių pagrindas
L. Rimgailė pabrėžė, kad gardžius meduolius nesunkiai galima išsikepti ir namuose, o tam pakanka kelių kokybiškų ingredientų ir gero recepto. Tešlai ji rekomenduoja rinktis mažiau glitimo turinčius 00 TIPO miltus, natūralesnes saldumo teikiančias alternatyvas – karamelės skonio nerafinuotą cukrų, klevų ar datulių sirupą, vasarą surinktą naminį medų bei ekologiškus prieskonius: Ceilono cinamoną, maltus gvazdikėlius, kardamoną, imbierą ar specialiai meduoliams skirtą prieskonių mišinį.
Renginio pabaigoje desertų kultūros ambasadorė paragino rinktis natūralesnį dekoravimą – glajų spalvinti mačia arbata, burokėlių milteliais ar ciberžole, kakava, o vietoje sintetinių pabarstukų naudoti šaltyje džiovintas uogas. Natūraliai nuspalvinti glajai renginyje leido mažiesiems ne tik papuošti meduolius, bet ir atrasti naujas švelnias spalvas bei skonius.
Traškūs kalėdiniai meduoliai pagal L. Rimgailę
50-iai didesnių meduolių reikės:
- 150 g melasos / datulių arba klevų sirupo (pasirinktinai)
- 110 g sviesto
- 100 g nerafinuoto cukraus (arba jo pudros)
- 1 didelio kiaušinio
- 375 g kvietinių TIPO 00 miltų
- 2 šaukštelių „Lebensbaum“ meduolių prieskonių
- 0,5 šaukštelio malto Ceilono cinamono
- 0,5 šaukštelio malto imbiero
- 0,25 šaukštelio maltų gvazdikėlių
- 0,25 šaukštelio kepimo miltelių
- žiupsnio druskos
- Dekoravimui (glajui):
- 90 g pasterizuotų baltymų (arba 3 didelių kiaušinių baltymų)
- 445 g cukraus pudros
- 5–7 lašų citrinos sulčių arba 4–5 lašų baltojo vyno acto
Meduolių gaminimas:
Pirmiausia pasiruošk visus ingredientus – jie turėtų būti kambario temperatūros.
Į nedidelį puodą sudėk melasą, sviestą ir nerafinuotą cukrų. Kaitink, retkarčiais pamaišant, kol sviestas ir cukrus ištirps ir susidarys vientisa masė. Nukelk nuo ugnies ir palik pusvalandžiui, kad mišinys atvėstų.
Į didelį dubenį įsijok kvietinius miltus, kepimo miltelius, prieskonius ir druską. Centre padaryk duobutę ir įmušk kiaušinį, įpilk atvėsintą mišinį.
Rekomenduoju minkyti/ maišyti mikseriu, nes rankomis tokią lipnią tešlą išmaišyti gan sunku.
Iš tešlos suformuok rutulį, šiek tiek suplok, suvyniok į maistinę plėvelę ir padėk į šaldytuvą maždaug 2h.
Praėjus šiam laikui, tešlą iškočiok nedidelėmis dalimis. Jas reikia iškočioti kuo ploniau.
Formuok meduolius, pasirinktomis formelėmis.
Kepk 175ºC temperatūroje apie 8–10 min arba kol ims ruduoti meduolių kraštai.
Išimk iš orkaitės, sudėk ant grotelių ir leisk atvėsti.
Šiuos meduolius reikia laikyti sandariai uždarytoje skardinėje dėžutėje, taip jie nepraranda savo šviežumo ir išlaiko ypatingą skonį.
Jei sausainius nori dekoruoti, pasiruošk dekoravimo glajų.
Dieną iki glajaus gaminimo atskirk baltymus nuo trynių. Supilk juos į švarų, sausą indą, uždenk maistine plėvele ir palik per naktį šaldytuve. Taip baltymai taps „stipresni“.
Visus glajui skirtus ingredientus sudėk į maišytuvo dubenį. Maišyk 10–20 minučių mažiausiu maišytuvo greičiu, naudojant plokščią maišymo antgalį. Neplak per greitai – taip gali sudaryti oro burbuliukus, dėl kurių glajus suskils. Paruoštame glajuje neturi būti gumulėlių, oro tarpelių ir kt.
Pagamintas glajus neturėtų nubėgti nuo mentelės. Jis turi būti gana tirštas, tarsi gulti klostėmis.
Glajų gali nuspalvinti natūraliomis priemonėmis, kaip mačia, ciberžolė, daržovių ir vaisių milteliai. Jų kiekį reguliuok pagal norimą spalvos intensyvumą.
Puošybai patogiausia naudoti vienkartinius konditerinius maišelius – įpilti glajų ir nukirpti galiuką, kad glajus bėgtų pro mažą skylutę. Šis glajus labai lengvai tepamas ir yra skirtas dideliems, plokštiems sausainių paviršiams aptepti, bet ne itin smulkiems papuošimams kurti.
Recepto autorė: desertų kultūros ambasadorė Liucina Rimgailė
Liucina RimgailėBeata Nicholsonmeduoliai
Rodyti daugiau žymių