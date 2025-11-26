Skaniau ir paprasčiau už tinginių balandėlius – sultingi, minkštučiai, nereikės sukti ir vynioti

Net jei juos gaminsite kelis kartus per savaitę, šis patiekalas taip greitai neatsibos, nes galima derinti įvairiausius ingredientus ir garnyrus.
Į tinginių balandėlių masę galite dėti pačių įvairiausių produktų: paprikų, ryžių, svogūnų ir dar daugiau, kad sukurtumėte vis kitokius skonių derinius.
Kai kurie netgi eksperimentuoja ir balandėlius gamina su grikiais ar manais. O dabar pažiūrėkime, kaip paruošti tinginių balandėlius – receptą, kuris praplės jūsų kulinarines galimybes, rašo nv.ua.
Tinginių balandėlių receptas
Ingredientai:
- Augalinis aliejus – 30 ml S
- vogūnas – 1 vnt.
- Morka – 1 vnt.
- Kopūstas – 250 g
- Maltos mėsos – 350 g
- Druska – ½ a. š.
- Apkepimui:
- Augalinis aliejus – 30 ml
- Svogūnas – 1 vnt.
- Morka – 1 vnt.
- Saldžioji paprika – 0,5 vnt.
- Pomidorai – 2 vnt.
- Česnakas – 2 skiltelės
Balandėlių gaminimas:
Svogūną supjaustykite mažais kubeliais, morką sutarkuokite smulkiai. Keptuvėje įkaitinkite aliejų ir lengvai apkepinkite svogūną. Įdėkite morkas ir kelias minutes pakepinkite kartu. Smulkiai supjaustykite kopūstą, sudėkite į keptuvę su daržovėmis, išmaišykite. Pasūdykite masę ir sudėkite ją į gilesnį indą. Į kopūstų–daržovių masę įdėkite maltą mėsą ir prieskonius, gerai išmaišykite.
Masę padalykite į 6 dalis ir suformuokite kotletus. Apkepkite juos keptuvėje iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus. Dar kartą smulkiai supjaustykite svogūną, morką sutarkuokite ir apkepinkite aliejuje, likusiame po kotletų. Papriką išvalykite nuo sėklų ir supjaustykite plonomis juostelėmis. Sudėkite paprikos juosteles į keptuvę, čia pat išspauskite česnaką. Pomidorus supjaustykite kubeliais arba sutrinkite blenderiu. Sudėkite pomidorus į daržovių mišinį, pagardinkite druska ir pipirais, išmaišykite ir supilkite į kepimo indą.
Į daržovių padažą sudėkite apkepintus mėsos ir daržovių „balandėlius“, uždenkite folija ir kepkite orkaitėje 30–40 minučių 180 °C temperatūroje.
Rezultatas – sultingi, minkšti, kepti balandėlių kotletai su visais tradiciniams balandėliams būdingais ingredientais. Patiekite su bulvių koše, kruopomis, makaronais arba kaip savarankišką patiekalą.