Šis pyragėlis taps tikra kalėdinio stalo žvaigžde: receptas populiarėja žaibiškai

2025 m. lapkričio 29 d. 15:00
Receptas
Obuoliai – tai mūsų kultūros dalis, nuo vaikystės pažįstamas skonis, kuris lydi kasdienybę ir šventes. „Iki“ konditerijos šefas Thierry Lauvray rekomenduoja pasigaminti socialiniuose tinkluose žaibiškai populiarėjančią „Kissabel“ obuolių tartaletę, kuri puikiai tiks ir žvarbiems vakarams, ir ant šventinio stalo, rašoma pranešime spaudai.
Kissabel obuolių tartaletė
Porcijos: 12 gabalėlių Gaminimo laikas: iš viso ~2 val. 50 min. (aktyvus darbas ~45 min.)
Reikės:
Obuoliams:
  • 800 g „Kissabel“ obuolių
  • 3 valg. šaukštai citrinos sulčių
  • 2 valg. šaukštai cukraus
Tešlai:
  • 100 g minkšto sviesto
  • 60 g cukraus
  • žiupsnelis druskos
  • 1 šviežias kiaušinio trynys
  • 150 g kvietinių miltų
Įdarui:
  • 100 g minkšto sviesto
  • 50 g cukraus
  • ¼ arbat. šaukštelio druskos
  • 1 kiaušinis
  • 1 kiaušinio baltymas
  • 120 g nuluptų, maltų, skrudintų migdolų
  • 1/2 arbat. šaukštelio vanilės ekstrakto
  • 1 valg. šaukštas kvietinių miltų

Tartaletės paruošimas

Obuolius nulupkite, perpjaukite pusiau, išimkite sėklas ir supjaustykite itin plonais 1 mm storio griežinėliais. Sumaišykite obuolių griežinėlius su citrinos sultimis ir cukrumi, uždenkite ir palikite apie 30 min.
Gaminkite tešlą – sviestą sudėkite į dubenį, elektriniu plakikliu išplakite su cukrumi ir druska. Įmaišykite trynį. Sudėkite miltus ir lengvai sumaišykite, kad susidarytų minkšta tešla – neminkykite. Suformuokite plokščią diską, uždenkite ir šaldykite apie 30 min.
Iškočiokite tešlą tarp dviejų kepimo popieriaus lapų į maždaug 32 cm skersmens apskritimą. Nuimkite viršutinį kepimo popieriaus lapą, perkelkite tešlą su apatiniu popieriumi į tokio paties dydžio kepimo formą, kurios dugnas išteptas riebalais. Tešlos paviršių subadykite šakute, uždenkite nuimtu kepimo popieriumi ir suslėkite. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C ir kepkite tartaletės pagrindą 15 min. Nuimkite popierių ir atvėsinkite.
Gaminame įdarą – elektriniu plakikliu išplakite sviestą, cukrų ir druską. Įmuškite kiaušinį ir baltymą, plakite dar apie 3 min., kol masė pašviesės. Įmaišykite migdolus, vanilę ir miltus.
Įdarą paskleiskite ant iškepto tartaletės pagrindo. Obuolių griežinėlius susukite į rožes ir sudėkite ant viršaus.
Kepkite apie 50 min., iki 180 °C įkaitintoje orkaitėje. Išimkite iš orkaitės, šiek tiek atvėsinkite palikdami formoje, tada išimkite iš formos ir palikite visiškai atvėsti ant grotelių.
