Šis pyragėlis taps tikra kalėdinio stalo žvaigžde: receptas populiarėja žaibiškai

Kissabel obuolių tartaletė
Porcijos: 12 gabalėlių Gaminimo laikas: iš viso ~2 val. 50 min. (aktyvus darbas ~45 min.)
Reikės:
Obuoliams:
- 800 g „Kissabel“ obuolių
- 3 valg. šaukštai citrinos sulčių
- 2 valg. šaukštai cukraus
Tešlai:
- 100 g minkšto sviesto
- 60 g cukraus
- žiupsnelis druskos
- 1 šviežias kiaušinio trynys
- 150 g kvietinių miltų
Įdarui:
- 100 g minkšto sviesto
- 50 g cukraus
- ¼ arbat. šaukštelio druskos
- 1 kiaušinis
- 1 kiaušinio baltymas
- 120 g nuluptų, maltų, skrudintų migdolų
- 1/2 arbat. šaukštelio vanilės ekstrakto
- 1 valg. šaukštas kvietinių miltų
Tartaletės paruošimas
Obuolius nulupkite, perpjaukite pusiau, išimkite sėklas ir supjaustykite itin plonais 1 mm storio griežinėliais. Sumaišykite obuolių griežinėlius su citrinos sultimis ir cukrumi, uždenkite ir palikite apie 30 min.
Gaminkite tešlą – sviestą sudėkite į dubenį, elektriniu plakikliu išplakite su cukrumi ir druska. Įmaišykite trynį. Sudėkite miltus ir lengvai sumaišykite, kad susidarytų minkšta tešla – neminkykite. Suformuokite plokščią diską, uždenkite ir šaldykite apie 30 min.
Iškočiokite tešlą tarp dviejų kepimo popieriaus lapų į maždaug 32 cm skersmens apskritimą. Nuimkite viršutinį kepimo popieriaus lapą, perkelkite tešlą su apatiniu popieriumi į tokio paties dydžio kepimo formą, kurios dugnas išteptas riebalais. Tešlos paviršių subadykite šakute, uždenkite nuimtu kepimo popieriumi ir suslėkite. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C ir kepkite tartaletės pagrindą 15 min. Nuimkite popierių ir atvėsinkite.
Gaminame įdarą – elektriniu plakikliu išplakite sviestą, cukrų ir druską. Įmuškite kiaušinį ir baltymą, plakite dar apie 3 min., kol masė pašviesės. Įmaišykite migdolus, vanilę ir miltus.
Įdarą paskleiskite ant iškepto tartaletės pagrindo. Obuolių griežinėlius susukite į rožes ir sudėkite ant viršaus.
Kepkite apie 50 min., iki 180 °C įkaitintoje orkaitėje. Išimkite iš orkaitės, šiek tiek atvėsinkite palikdami formoje, tada išimkite iš formos ir palikite visiškai atvėsti ant grotelių.
obuoliaipyragaitistartaletė
Rodyti daugiau žymių