Laukia labiau nei dovanų: šis grybų pyragas tapo firminiu švenčių patiekalu

Namai prisipildo jaukumo, kuris puošia šventę ne mažiau nei žvakės ar eglutė.
Tai vienas tų receptų, kurie niekada nenuvilia – tokie, kuriuos išsirenki kepti mylimiems žmonėms.
Svietinės tešlos pyragas su miško grybais
Reikės:
Tešlai:
- 200 g miltų
- 1 a.š. druskos
- 1 v.š. cukraus
- 130 g sviesto
- 50 ml itin šalto vandens
Įdarui:
- 250 g rikotos
- 3 česnako skiltelių
- šviežio arba džiovinto čiobrelio
- druskos pipirų
- 2 v.š. sviesto
- kelios saujos grybų (tinka šaldyti ar švieži miško grybai arba rudieji pievagrybiai)
- 1 kiaušinio trynys papuošimui – čiobrelis arba šalavijas
Pyrago gaminimas:
Tešlos paruošimas:
Į dubenį beriame miltus, druską, cukrų ir kubeliais pjaustytą sviestą. Viską triname tarp pirštų, kol susidaro maži trupinėliai. Tuomet supilame itin šaltą vandenį ir suminkome tešlą iki vientisumo. Suformuotą tešlos rutulį suvyniojame į maistinę plėvelę ir pusvalandžiui padedame į šaldytuvą.
Įdaro paruošimas:
Rikotą sumaišome su 1,5 smulkintos česnako skiltelės, čiobreliu, druska ir pipirais.
Grybų įdaro paruošimas:
Grybus gerai apkepiname svieste su česnaku, druska ir pipirais.
Atšalusią tešlą iškočiokime ant kepimo popieriaus – apskritimas turi būti plonas, apie 25 cm skersmens. Ant tešlos pagrindo sudedame rikotos įdarą, palikdami kelių centimetrų laisvus kraštelius. Ant rikotos sudedame atvėsusius grybus, o tešlos kraštus užlenkiame į vidų.
Tešlos kraštus aptepame kiaušinio trynio plakiniu.
Kepame 180 °C orkaitėje 35 minutes.
Šis receptas dalyvauja konkurse „Šventinis meniu“. Pasidalinkite savuoju ir laimėkite prizų už 100 Eur, 50 Eur ir 30 Eur! Daugiau apie konkursą čia:
pyragasgrybaišventiniai receptai
Rodyti daugiau žymių