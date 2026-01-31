Vos vienas paprastas ingredientas, ir žuvį su grikiais pakelsite į naują lygį

„Kartais pakanka vos vieno naujo produkto, kad šeimos pamėgtą patiekalą pakeltumėte į naują lygį. Pavyzdžiui, įprasta baltoji mišrainė virs gurmaniška, jeigu į ją įdėsite lašišos“, – sako J. Tamoševičienė.
Daugeliui tikru atradimu tapęs trumų sviestas – taip pat didelis švenčių pagalbininkas. Jis skanus vien su šviežia duona, tačiau gali ir akimirksniu patį paprasčiausią patiekalą paversti išskirtiniu.
„Siūlau išsikepti prancūziško stiliaus bulvių kūgelių – „Pommes Duchesse“. Tokios bulvių piurė „karūnos“ yra ne tik žavingos išvaizdos, bet ir nepakartojamo skonio garnyras. Išorė bus maloniai traški, o vidus – purus ir lengvas“, – pasakoja „Iki“ kulinarijos šefė ir kviečia pasinaudoti idėjomis.
Pagerinta baltoji mišrainė su lašiša ir ikrais
Porcijos: 4
Reikės:
- 200 g sūdytos arba keptos lašišos,
- 100 g ikrų (gali būti dirbtiniai),
- 3 virtų bulvių,
- 2 virtų morkų,
- 2–3 marinuotų agurkų,
- 3 kietai virtų kiaušinių,
- 1 mažo saldžiarūgščio obuolio arba gabalėlio saliero,
- 1 indelio žirnelių,
- šviežių krapų,
- šviežių svogūnų laiškų.
Padažui:
- majonezo arba 150 g natūralaus jogurto (arba grietinės),
- 1 šaukštelio Dižono garstyčių,
- druskos, pipirų,
- 1 šaukštelio citrinos sulčių.
Mišrainės gaminimas:
Bulves, morkas, obuolį, agurkėlius, kiaušinius supjaustykite kubeliais, lašišą pasmulkinkite. Jei nenaudojate majonezo, dubenėlyje sumaišykite natūralų jogurtą (arba grietinę) su garstyčiomis, citrinos sultimis, druska ir pipirais. Dubenyje atsargiai sumaišykite bulves, morkas, kiaušinius, agurkus, obuolius, lašišą, smulkintus svogūnų laiškus ir krapus. Įpilkite padažo arba majonezo ir atsargiai sumaišykite, kad visi ingredientai būtų tolygiai padengti. Kad būtų dar šventiškiau, ant serviravimo lėkštės padėkite apvalios torto formos žiedą, o viduryje – stiklinę. Sudėkite mišrainę, išlyginkite paviršių ir nuimkite formą bei stiklinę –gausite šventinį vainiką. Viršų papuoškite ikrais ir dar smulkintais žalumynais. Skanaus!
Vieno kąsnio sumuštinukai su kremine burokėlių užtepėle
Porcijos: 4
Reikės:
- 150 g virtų burokėlių,
- 100 g virtų avinžirnių,
- 80 g šviežio tepamo sūrio,
- 70 g fetos sūrio,
- 1 mažos česnako skiltelės,
- 1 šaukšto alyvuogių aliejaus.
Sumuštinukų gaminimas:
Sumaišykite visus ingredientus trintuve iki vientisos masės. Geriausia ją 20–30 minučių padėti į šaldytuvą, kad sutirštėtų ir būtų lengviau tepti. Perkelkite į konditerinį maišelį ir išspauskite ant keptos duonos riekelės ar krekerio arba tepkite peiliu. Uždėkite mėgstamų pagardų. Pavyzdžiui: silkės gabalėlių, apelsinų skiltelių, graikinių riešutų, saulėgrąžų sėklų, žalumynų.
Greiti rūkytos lašišos ir sūrio sausainukai
Porcijos: 6
Reikės:
- 100 g Gruyère ar pan. sūrio,
- 1 pakuotės sluoksniuotos tešlos,
- 5 gabalėlių rūkytos lašišos.
Sausainukų gaminimas:
Tešlą palikite kambario temperatūroje kelioms minutėms – taip ją bus lengviau formuoti. Įkaitinkite orkaitę iki 210 °C. Išvyniokite tešlą ant stalviršio ir ant jos išdėliokite rūkytos lašišos gabaliukus. Sutarkuokite Gruyère sūrį ir pabarstykite juo viršų. Susukite vieną pusę tešlos į ritinį iki tešlos vidurio. Tą patį padarykite ir iš kitos pusės. Jei turite laiko, susuktą tešlą suvyniokite į maistinę plėvelę ir padėkite į šaldiklį 15 minučių arba į šaldytuvą 30 minučių – taip ją bus lengviau pjaustyti. Supjaustykite ritinį 5 mm storio griežinėliais. Sudėkite juos ant kepimo skardos, išklotos kepimo popieriumi. Kepkite 10 minučių. Kepimo viduryje apverskite „palmes“, kad apkeptų iš abiejų pusių.
Karpis su grikiais daržovėmis ir grybų padažu
Porcijos: 6
Reikės:
- 1 kg karpio,
- 100 g grikių,
- 150 g pievagrybių,
- 200 g įvairių daržovių,
- 4 šaukštų sviesto,
- 150 g lydyto sūrelio (geriausiai grybų skonio),
- 1 šaukšto aliejaus,
- 1 skiltelės česnako,
- druskos, pipirų.
Karpio gaminimas:
Karpį supjaustykite, pabarstykite druska, pipirais ir įtrinkite smulkintu česnaku. Palikite kelioms valandoms ir tada jį kepkite keptuvėje, įpylę į ją šaukštą sviesto ir aliejaus. Išvirkite grikius, o daržoves patroškinkite su dviem šaukštais sviesto ir viską išmaišykite. Grybus susmulkinkite ir apkepkite svieste, o vėliau ten pat sudėkite ir lydytą sūrelį. Galiausiai į didelę lėkštę dėkite su daržovėmis sumaišytus grikius. Ant viršaus dėkite karpio gabalėlius ir viską apliekite grybų padažu. Skanaukite!
Kepta lašiša su traškia pistacijų plutele
Porcijos: 4
Reikės:
- 700–800 g šviežios lašišos filė,
- druskos,
- šviežiai maltų pipirų.
- Glazūrai:
- 1 šaukšto Dižono garstyčių,
- 2 šaukštų citrinos sulčių (prieš spaudžiant sultis, nutarkuokite citrinos žievelę),
- 2 šaukštų išlydyto sviesto arba alyvuogių aliejaus,
- 1 šaukšto medaus.
Plutelei:
- 1 šaukšto išlydyto sviesto arba alyvuogių aliejaus,
- 1 puodelio gliaudytų skrudintų pistacijų (susmulkintų),
- 1/4 puodelio džiūvėsėlių,
- 2 skiltelių susmulkinto česnako,
- 1 šaukštelio tarkuotos citrinos žievelės,
- 2 šaukštų susmulkintų petražolių ir/arba krapų.
Lašišos gaminimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 200 ºC laipsnių. Nušluostykite lašišą iš abiejų pusių ir padėkite ant kepimo popieriaus išklotos kepimo skardos. Pabarstykite viršų druska ir pipirais. Dubenėlyje išplakite garstyčias, citrinos sultis, išlydytą sviestą arba alyvuogių aliejų ir medų. Mišinį tolygiai ir gausiai tepkite ant lašišos. Kitame dubenėlyje gerai sumaišykite ištirpintą sviestą arba alyvuogių aliejų su smulkintomis pistacijomis, džiūvėsėliais, česnaku, citrinos žievele ir petražolėmis ir/arba krapais. Pistacijų mišinį tolygiai užtepkite ant laš4išos filė. Rankomis arba šaukšto nugara lengvai prispauskite prie lašišos, kad jis geriau priliptų. Kepkite 15–18 minučių orkaitėje arba tol, kol bus iškepusi. Prieš patiekiant palikite 5 minutes atvėsti. Patiekite su citrinos skiltelėmis ir, jei norite, pabarstykite šviežiomis žolelėmis.
šventiniai receptaišventiniai valgiaikarpis
Rodyti daugiau žymių