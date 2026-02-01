Gardžių, tradicinių cepelinų receptas: dėl šios gudrybės jie bus puresni ir minkštesni

Siūlome receptą, kuris visada pasiteisina.
Svarbiausia gudrybė, kad cepelinai būtų skanesni – į tarkius visada įmaišykite 1–2 virtas, smulkiai sutrintas bulves. Cepelinai tampa puresni, minkštesni.
Reikės:
Tešlai:
- 2 kg bulvių
- 1 arbat. š. druskos
- 2 v. š. bulvių krakmolo
Įdarui:
- 500 g maltos kiaulienos (arba kiauliena + jautiena)
- 1 nedidelio svogūno
- Druskos,
- pipirų 1–2 v. š.
- šalto vandens
Padažui:
- 150 g rūkytos šoninės
- 1 svogūno
- 200 ml grietinės
Cepelinų gaminimas:
Dvi bulves išvirk. Likusias nulupk ir sutarkuok smulkia tarka. Tarkius sudėk į marlę ar švarų rankšluostį ir gerai nuspausk skystį į dubenį. Palik nuspaustą skystį pastovėti – krakmolas nusės dugne. Vandenį nupilk, o krakmolą grąžink į tarkius. Į tarkius įmaišyk 1–2 virtas, smulkiai sutrintas bulves. Įberk druskos, jei reikia – papildomai 1–2 šaukštus krakmolo.
Įdarą paruošk sumaišydama maltą mėsą su smulkintu svogūnu, druska, pipirais ir vandeniu.
Sudrėkintomis rankomis formuok cepelinus: – į delną dėk tarkių, – į vidurį – įdaro, – uždenk ir suformuok pailgą „cepelino“ formą.
Virk didelėje puodo talpoje, lengvai pasūdytame verdančiame vandenyje.
Sudėk atsargiai, – virti apie 25–30 min., kartais labai švelniai pamaišant.
Padažas: smulkintą šoninę apkepk, suberk svogūną, kepk iki auksinės spalvos. Nukelk nuo ugnies ir įmaišyk grietinę.