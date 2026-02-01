MaistasPasigamink

Gardžių, tradicinių cepelinų receptas: dėl šios gudrybės jie bus puresni ir minkštesni

2026 m. vasario 1 d. 14:56
Vasario 1-oji – Pasaulinė cepelinų diena. Šia proga kviečiame pasigaminti vieną populiariausių lietuviškų patiekalų, be kurio dažniausiai neapsieina nė viena tradicinė lietuviška šventė.
Siūlome receptą, kuris visada pasiteisina.
Svarbiausia gudrybė, kad cepelinai būtų skanesni – į tarkius visada įmaišykite 1–2 virtas, smulkiai sutrintas bulves. Cepelinai tampa puresni, minkštesni.
Reikės:
Tešlai:
  • 2 kg bulvių
  • 1 arbat. š. druskos
  • 2 v. š. bulvių krakmolo 
Įdarui:
  • 500 g maltos kiaulienos (arba kiauliena + jautiena)
  • 1 nedidelio svogūno
  • Druskos,
  • pipirų 1–2 v. š.
  • šalto vandens
Padažui:
  • 150 g rūkytos šoninės
  • 1 svogūno
  • 200 ml grietinės

Cepelinų gaminimas:

Dvi bulves išvirk. Likusias nulupk ir sutarkuok smulkia tarka. Tarkius sudėk į marlę ar švarų rankšluostį ir gerai nuspausk skystį į dubenį. Palik nuspaustą skystį pastovėti – krakmolas nusės dugne. Vandenį nupilk, o krakmolą grąžink į tarkius. Į tarkius įmaišyk 1–2 virtas, smulkiai sutrintas bulves. Įberk druskos, jei reikia – papildomai 1–2 šaukštus krakmolo.
Įdarą paruošk sumaišydama maltą mėsą su smulkintu svogūnu, druska, pipirais ir vandeniu.
Sudrėkintomis rankomis formuok cepelinus: – į delną dėk tarkių, – į vidurį – įdaro, – uždenk ir suformuok pailgą „cepelino“ formą.
Virk didelėje puodo talpoje, lengvai pasūdytame verdančiame vandenyje.
Sudėk atsargiai, – virti apie 25–30 min., kartais labai švelniai pamaišant.
Padažas: smulkintą šoninę apkepk, suberk svogūną, kepk iki auksinės spalvos. Nukelk nuo ugnies ir įmaišyk grietinę.
