MaistasPasigamink

K.Starkienės greit paruošiami šokoladukai – neatsivalgomi

2026 m. vasario 2 d. 14:43
Receptas
„Kažko saldaus“ norisi ne tik po pietų – dar labiau to norisi savaitgaliais. O koks desertas galėtų būti geresnis už tą, kurį pasigaminate patys?
Daugiau nuotraukų (3)
TV3 laida „Kotrynos burtai“ kvietė pasilepinti greit paruošiamais neatsivalgomais šokoladukais, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kotryna Starkienė smaližius nudžiugino puikiu desertu. Tai – itin paprastai pagaminami juodojo šokolado gabalėliai su uogomis ir riešutais.
Šokoladukai su riešutais
Reikės:
  • juodojo šokolado;
  • įvairių riešutų;
  • šviežių šilauogių;
  • kokoso drožlių.

Deserto gaminimo eiga:

Šokoladą ištirpinkite. Ant skardos, išklotos kepimo popieriumi, suformuokite nedidelius šokolado blynelius. Ant viršaus sudėkite kapotus riešutus, uogas ir kokoso drožles. Skardą palikite šaldytuve dešimčiai minučių, o tuomet iškart galite ragauti. Skanaus!
desertasšokoladukaiKotryna Starkienė
Rodyti daugiau žymių

