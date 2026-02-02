K.Starkienės greit paruošiami šokoladukai – neatsivalgomi

TV3 laida „Kotrynos burtai“ kvietė pasilepinti greit paruošiamais neatsivalgomais šokoladukais, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kotryna Starkienė smaližius nudžiugino puikiu desertu. Tai – itin paprastai pagaminami juodojo šokolado gabalėliai su uogomis ir riešutais.
Šokoladukai su riešutais
Reikės:
- juodojo šokolado;
- įvairių riešutų;
- šviežių šilauogių;
- kokoso drožlių.
Deserto gaminimo eiga:
Šokoladą ištirpinkite. Ant skardos, išklotos kepimo popieriumi, suformuokite nedidelius šokolado blynelius. Ant viršaus sudėkite kapotus riešutus, uogas ir kokoso drožles. Skardą palikite šaldytuve dešimčiai minučių, o tuomet iškart galite ragauti. Skanaus!
desertasšokoladukaiKotryna Starkienė
