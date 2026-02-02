Sutraiškytas kruasanas: visi pametė galvas dėl šio greito ir gardaus deserto

Kruasanai daugeliui asocijuojasi su Prancūzija, tačiau iš tiesų mažai kas žino, jog šis kepinys kilęs iš Austrijos. Pusmėnulio formos pyragėlius, anksčiau vadintus „kipferls“, labai mėgo Austrijos imperatoriaus dukra Marija Antuanetė, todėl ištekėjusi už Prancūzijos karaliaus paprašė į rūmų meniu įtraukti jos mėgstamą skanėstą. Taip prancūzų kepėjams beieškant įmantresnių „kipferls“ variantų gimė sviestinės tešlos ragelis – kruasanas.
Nors dabartiniai kruasanai, kuriems pagaminti naudojamas sviestas, sukurti tik kiek daugiau nei prieš šimtmetį, šis kepinys nenustoja keistis ir tobulėti, o ir savo populiarumą išlaikyti sugeba. Šiandien galima skanauti kruasanų su pačiais įvairiausiais įdarais ar išskirtinėmis formomis, pavyzdžiui, kruasaninių spurgų.
Tikri kruasanų gerbėjai žino: esminis šio kepinio kokybės kriterijus yra sviestas, kuriantis iš tolo atpažįstamą aromatą, švelniai salstelėjusį poskonį ir daugiasluoksnį traškumą. Kokybiškas sviestas veikia kaip skonio stiprintuvas – suteikia gylio, aromato ir apskritai yra šio kepinio vizitinė kortelė.
Iš „Instagram“ – ant virtuvės stalo
Sviestinių kruasanų paruošimo galimybės – kone begalinės: jį galima perpjauti ir naudoti vietoje sumuštinio bandelės, lengvai paskrudinti keptuvėje, pašildyti orkaitėje ar karšto oro gruzdintuvėje, ar netgi sutraiškyti. Modernūs receptai žengia dar toliau ir siūlo išmėginti vaflinėje keptą kruasaną – šis receptas pastaruoju metu internete kelia tikras audras.
Prekybos tinklas kviečia išbandyti įdomiausias socialinių tinklų naujienas – kruasano namuose paruošimo būdus, kad mėgstamais kepiniais mėgautumėtės dar įvairiau – kaip tikros interneto žvaigždės.
Sutraiškytas saldus kruasanas su šokolado kremu ir uogomis
Sutraiškytas kruasanas (angl. smashed croissant) interneto hitu tapo dėl vieno gudraus triuko: kruasanas stipriai suspaudžiamas („sutraiškomas“) ir paskrudinamas, taip jį karamelizuojant. Prekybos tinklas siūlo šį variantą papildyti šokolado kremu, uogomis ir trupučiu druskos: visa tai sukurs prabangaus skonio desertą už nedidelę kainą.
Reikės:
- 1 sviestinio kruasano
- 1–2 a. š. „Pilos“ sviesto (kepimui)
- 2–3 v. š. šokolado-riešutų kremo arba riešutų sviesto
- Saujos šviežių uogų (braškių, aviečių, mėlynių)
- 1 a. š. medaus (nebūtina)
- Žiupsnelio druskos
- Cukraus pudros (nebūtina)
Kruasano gaminimas:
Kruasaną lengvai suspauskite delnu, kad taptų plokštesnis. Galite naudoti pjaustymo lentelę ar kitą plokščią paviršių – taip kruasaną suspausti bus paprasčiau.
Ant keptuvėje ištirpinto sviesto paskrudinkite „sutraiškytą“ kruasaną iš abiejų pusių, kol taps traškus. Aptepkite šokolado kremu arba riešutų sviestu, užberkite uogų.
Jei norite, užlašinkite medaus, galite užberti šiek tiek druskos– ji dar labiau paryškins skonį.
Patiekite pabarstytus cukraus pudra.
Kruasanas-vaflis (croffle) su lašiša ir citrininiu kreminiu sūriu
Kruasanas-vaflis (angl. croffle) išpopuliarėjo kaip moderni pusryčių tendencija: kruasanas įdedamas į vaflinę ir per kelias minutes virsta traškiu, šiek tiek karamelizuotu vafliu. Šis metodas itin pagardina vakar dienos kruasanus, nes jie vaflinėje tampa dar traškesni. Prekybos tinklas kviečia išbandyti sūrų šio patiekalo variantą su citrininiu kreminiu sūriu ir lašiša – tikrą restorano lygio patiekalą namų sąlygomis.
Reikės:
- 1 sviestinio kruasano
- Trupučio sviesto (vaflinei patepti)
- 2–3 v. š. kreminio „Milbona“ sūrio
- 1 a. š. citrinos sulčių
- Šiek tiek citrinos žievelės (nebūtina)
- 60–80 g rūkytos arba sūdytos lašišos
- Pusės mažo agurko
- Saujos gražgarsčių (arba trupučio krapų)
- Žiupsnelio šviežiai maltų pipirų
- Kelių kaparėlių arba plonų raudonojo svogūno žiedų (nebūtina)
Kaip gaminti kruasaną-vaflį:
Kreminį sūrį sumaišykite su citrinos sultimis ir, jei naudojate, žievele. Atidėkite į šoną.
Įkaitinkite vaflinę. Jei reikia, lengvai patepkite sviestu.
Dėkite kruasaną į vaflinę ir kepkite apie 3–5 min., kol taps traškus kaip vaflis.
Ant šilto kruasano-vaflio norimomis proporcijomis sudėkite sūrį, lašišą, agurką, gražgarstes, pipirus.
Įvairesniam skoniui ir gražesniam pateikimui pridėkite kaparėlių arba svogūno laiškų.
Skanaukite su pusryčių kava ar arbata.