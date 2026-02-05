Silkė svogūnų patale su ypatingu pagardu: visiems labai patiko

Silkė su raugintais agurkais svogūnų patale... Paprasta, sotu ir be galo skanu.
Šitaip silkę gaminau šventėms, Kūčių vakarienei, visiems labai patiko.
Silkė su raugintais agurkais svogūnų patale
Reikės:
- 200 gr. silkių filė,
- 3 – 4 svogūnų,
- 1 – 2 raugintų agurkų,
- 1 – 2 v.š. pomidorų padažo,
- 1 – 1.5. a.š. garstyčių,
- pipirų ir druskos (pagal poreikį ),
- aliejaus kepimui
Silkės gaminimo eiga:
Svogūnus supjausčiau pusžiedžiais, agurkus kubeliais. Keptuvėje ant aliejaus pakepinau svogūnus, jiems suminkštėjus įdėjau pomidorų padažą, garstyčias ir pamaišant pakepinau.
Galiausiai į keptuvės turinį sudėjau kubeliais pjaustytus agurkus, pagardinau žiupsneliu druskos ir viską kartu pakepinau.
Į indą sudėjau keptus svogūnus su raugintais agurkais ir ant viršaus juostelėmis pjaustytas silkių filė juosteles. Patiekti galite ir uždėję ant duonos riekelės kaip vienakąsnį sumuštinį.