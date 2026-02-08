Burnoje tirpstančios bandelės be jokio minkymo: purios, minkštutėlės – tokių niekur nenusipirksit

Žiema įsismarkavusi pilnu pajėgumu – balta, šalta, slidu, tamsu, tad papildomi šilumos bei jaukumo šaltiniai namuose tikrai ne pro šalį. Ir šios bandelės yra būtent tai, ko reikia tokiomis dienomis.
Mieline tešla ir cinamonu kvepiantys namai jus apgaubs kaip šilčiausia antklodė, o namiškių šypsenos ir dėkingumas dorojant bandeles bus saldžiausias įvertinimas už skirtą laiką. Man tokios akimirkos labai brangios, nes taip lengvai ir paprastai primena, kiek namuose paruoštas maistas savyje gali talpinti meilės bei rūpesčio.
Purios, minkštutėlės ir burnoje tirpstančios bandelės su nuostabaus skonio glajumi – tiesiog rojus žemėje! Tiesa, be įstabių skoninių savybių, šios bandelės turi dar vieną nemenką privalumą – jų nereikia minkyti.
Ir tie, kas virtuvėje dažniau draugauja su mieline tešla žino, kad ji reikalauja ne tik laiko, bet, dažnu atveju, ir nemažai energijos ją ruošiant. Todėl bet koks palengvinimas gaminant sudėtingesnius patiekalus yra labai džiuginantis.
Keli patarimai pabaigai. Iškeptas bandeles būtinai atvėsinkite ant grotelių, nes nuo karštų nutekės glajus ir jį bus sunku paskirstyti tolygiai. Vėsdamos bandelės dar kurį laiką keps, todėl neišlaikę kantrybės testo ir puolę jų iš karto ragauti galite būti šiek tiek nusivylę dėl lengvo, bet vis tik juntamo nepilnai iškeptos tešlos poskonio.
Skaniausios bandelės yra iškeptos tą pačią dieną (ir anokia čia naujiena), bet antrą dieną, nors ir ne tokios purios bei minkštos, vis tiek bus skanios. Norėdami bandelėms sugrąžinti šviežiai keptų efektą 15–20 sekundžių pašildykite mikrobangų krosnelėje ir jos vėl bus kaip iš pačios geriausios kepyklėlės jūsų mieste.
Nors, tiesą pasakius (ir visiškai patikrintą tiesą), tokio gerumo cinamoninių bandelių nusipirkti gali ir nepavykti. Labai kviečiu išbandyti šį naują receptą ir sužinoti kokio skonio turi būti pačios geriausios cinamoninės bandelės!
Cinamoninės bandelės su glajumi (be minkymo)
Ingredientai:
- 9 g. sausų mielių (aš naudoju „Dr. Oetker“)
- 70 g. balto cukraus
- 125 ml. labai šilto vandens
- 600 g. baltų kvietinių miltų + papildomai apie 35 g. tešlos kočiojimui
- 0,5 arbatinio šaukštelio druskos
- 250 ml. labai šilto riebaus pieno
- 50 g. sviesto
- 2 didesnių kiaušinių
Bandelių įdarui:
- 90 g. sviesto
- 220 g. rudo cukraus (geriausiai tinka šviesus cukranendrių muscovado)
- 1,5 šaukšto malto cinamono
Glajui:
- 90 g. tepamo „Philadelphia original“ sūrio
- 50 g. labai minkšto, kambario temperatūros sviesto
- 1 arbatinio šaukštelio vanilės pastos arba ekstrakto
- 150 g. cukraus pudros
- 2–3 šaukštų pieno
Bandelių gaminimo eiga:
Nedideliame prikaistuvyje ant mažos ugnies ištirpinkite sviestą ir palikite atvėsti. Pasiruoškite vandenį. Jis neturi būti per karštas, apytiksliai tokios temperatūros, kokioje maudotės (galite patikrinti pirštu). Į nedidelį dubenėlį suberkite sausas mieles, 2 šaukštus cukraus (nuo bendro 70 g. kiekio), supilkite šiltą vandenį, viską išmaišykite ir palikite apytiksliai 5 minutėms, kad mielės sureaguotų (suputotų).
Atskirame nedideliame dubenėlyje išplakite kiaušinius bei prikaistuvyje pašildykite pieną iki tokios pat temperatūros kaip ir vandenį. Į didelį dubenį įsijokite miltus, suberkite likusį cukrų, druską bei gerai išmaišykite. Centre padarykite duobutę išstumdydami miltų mišinį į šonus ir į vidurį supilkite pieną, tirpintą sviestą, kiaušinius bei suputojusias mieles. Mediniu šaukštu viską gerai išmaišykite – tešla bus pakankamai lipni ir dar neminkoma.
Dubenį uždenkite maistine plėvele ir palikite šiltai kambario temperatūroje 1,5 valandos augti. Jeigu Jūsų namuose šalčiau ir kambario temperatūra nesiekia 25'C, tuomet įdėkite į orkaitę įkaitintą iki 30'C arba padėkite netoli šilumos šaltinio (radiatoriaus ar kt.).
Praėjus laikui tešla bus beveik patrigubėjusi ir paviršiuje bus susiformavę burbuliukai. Į tešlos augimo pabaigą pasiruoškite bandelių įdarą. Ant mažos ugnies ištirpinkite sviestą, perpilkite į dubenėlį ir palikite, kad atvėstų. Kitame dubenėlyje sumaišykite rudą cukrų su maltu cinamonu. Į kepimo skardą įtieskite kepimo popierių. Nuo dubens su tešla nuimkite maistinę plėvelę ir mediniu šaukštu išmaišykite, kad ji subliukštų.
Ant darbastalio pabarstykite pusę kiekio miltų skirtų kočiojimui, suverskite visą tešlą ir apibarstykite likusiu miltų kiekiu. Rankomis išminkykite tešlą, kol ji nebebus lipni, bet išliks minkšta. Reikalui esant, galite užberti papildomą žiupsnį miltų, bet ne per daug, nes bandelės bus kietos. Tešlą iškočiokite į kepimo skardos dydžio stačiakampį. Ant viršaus supilkite tirpintą sviestą ir teptuku ar šaukštu tolygiai paskirstykite po visą paviršių. Sviestu apteptą tešlą tolygiai apibarstykite cukraus bei cinamono mišiniu. Pradėdami nuo ilgiausio krašto tešlą tampriai susukite į ritinėlį.
Tešlos ritinėlį supjaustykite į 12 vienodo dydžio gabalėlių (kad būtų paprasčiau pjaustyti aš pradedu nuo vidurio, bet galima ir liniuote pasinaudoti:)). Gabalėlius (pjūviu į viršų) sudėkite į paruoštą skardą, uždenkite švariu rankšluosčiu ir palikite 40 minučių šiltoje vietoje, kol beveik padvigubės. Orkaitę įkaitinkite iki 180'C. Nuo bandelių nuimkite rankšluostį, šaukite į įkaitintą orkaitę ir kepkite vidurinėje dalyje apie 20 minučių. Praėjus 16 minučių apsukite skardą, kad visos bandelės iškeptų tolygiai (dažniausiai vienas kraštas kepa greičiau). Iškeptų bandelių viduriukas turi būti švelniai auksinės spalvos, o krašteliai intensyvesnės spalvos.
Iškeptas bandeles su visu kepimo popieriumi perkelkite ant grotelių ir palikite 1 valandai, kad atvėstų (praėjus laikui viduje vis dar bus šiltos). Šio etapo jokiu būdu nepraleiskite. Kol bandelės vėsta pasiruoškite glajų.
Į dubenį sudėkite minkštą sviestą, tepamą sūrį, vanilę ir šluotele maišykite, kol masė taps glotni bei vientisa (galite naudoti mikserį arba kombainą). Įsijokite cukraus pudrą ir viską gerai išplakite. Į glajaus masę iš pradžių įpilkite 2 šaukštus pieno ir išmaišykite. Glajus turi būti tirštas ir lengvai tepamas ant bandelių, todėl, jeigu masė pernelyg standi, įpilkite papildomą šaukštą pieno. Ant atvėsusių bandelių šaukštu tolygiai paskirstykite glajų ir ragaukite, kol dar šiltos.
Skanaus! P.S. šios bandelės skaniausios yra keptos tą pačią dieną, todėl, jeigu jų liks sekančiai, prieš valgydami trumpam jas pašildykite 15–20 sekundžių mikrobangų krosnelėje ir jos vėl bus kaip šviežios.