Sveikos mitybos simboliu tapęs vaisius – avokadas: su juo skanu ruošti net sriubas

Vienas Meksikos gyventojas suvalgo net apie 10 kilogramų. Tad kas gali būti geresni ekspertai, kaip šį ir sveikos mitybos simboliu tapusį vaisių skaniai panaudoti virtuvėje?
Žaliasis auksas – taip avokadus vadina jau ne tik meksikiečiai, tačiau ir didelė dalis likusio pasaulio. Taip pat vis labiau populiarėja jau sunokinti avokadai, kurie tinkami naudoti iškart.
Tuomet nereikia sukti galvos dėl tokių jiems namuose greičiau optimalią konsistenciją pasiekti padėsiančių gudrybių, kaip pakepimas orkaitėje, mikrobangų krosnelėje ar įdėjimas į popierinį maišelį su obuoliu ar bananu, rašoma „Iki“ pramešime spaudai.
Autentiška gvakamolė, tiksianti prie visko
Porcijos: 6
Gaminimo laikas: 10 min.
Reikės:
- 3 prinokusių avokadų,
- 1 žaliosios citrinos,
- 1 raudonojo svogūno,
- 2 čili pipirų (mažiau, jeigu nemėgstate aštriai),
- šviežios kalendros,
- 2 pomidorų,
- 1 skiltelės česnako,
- druskos pagal skonį.
Gvakamolės gaminimas:
Raudonąjį svogūną, kalendrą, čili pipirus susmulkinkite, pomidorus supjaustykite kubeliais. Avokadus perpjaukite per pusę ir išimkite kauliukus. Šaukštu išskobkite minkštimą ir sudėkite į didelį dubenį. Sutrinkite iki tyrės, tačiau skanu palikti ir stambesnių gabalėlių. Įpilkite šviežiai spaustų citrinos sulčių ir išmaišykite. Sudėkite svogūnus, aitriąsias paprikas, išspaustą česnaką, pomidorus ir susmulkintą kalendrą. Pagal skonį pagardinkite druska ir gerai išmaišykite. Patiekite su tortilijomis, kukurūzų traškučiais arba kitu mėgstamu meksikietišku patiekalu.
Tunu įdarytas avokadas: paprasta, pigu ir greita
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 5 min.
Reikės:
- 4 prinokusių avokadų,
- 1 raudonojo svogūno,
- 1 žaliosios citrinos,
- 1 skardinės kukurūzų,
- 2 skardinių tuno aliejuje,
- šviežiai maltų pipirų,
- druskos,
- šviežios kalendros arba šviežių petražolių.
Avokado gaminimas:
Supjaustytą svogūną ir laimo sultis sudėkite į dubenį ir palikite maždaug penkioms minutėms. Tuo metu perpjaukite avokadus per pusę, išimkite kauliuką ir šaukštu išimkite visą avokado minkštimą, odelę pasilikite. Supjaustykite minkštimą ir sudėkite į indą su svogūnu bei laimu. Sudėkite nusausintus kukurūzus ir tuną. Susmulkinkite šiek tiek šviežios kalendros arba petražolių lapelių ir pridėkite. Viską sumaišykite su trupučiu pipirų ir druskos, šiuo mišiniu užpildykite pasiliktas avokadų odeles.
Soti meksikietiška avokadų ir vištienos sriuba
Porcijos: 6
Gaminimo laikas: 45 min. (15 min. ruošti ir 30 min. virti)
Reikės:
- 1 didelio avokado,
- 1 žaliosios citrinos,
- 8 kukurūzų tortilijų,
- 500 g šviežios viščiukų broilerių filė,
- 600 g konservuotų smulkintų pomidorų,
- 1 l vištienos sultinio,
- 400 g konservuotų juodųjų pupelių,
- 400 g konservuotų kukurūzų,
- 1 svogūno,
- 1 Chalapos paprikos,
- 3 česnako skiltelių,
- 1 šaukštelio malto kumino,
- 1 šaukštelio aitriosios paprikos miltelių,
- šviežios kalendros,
- druskos, pipirų, aliejaus.
Sriubos gaminimas:
Paruoškite tortilijas. Įkaitinkite keptuvę su ¼ puodelio aliejaus ant vidutinio stiprumo ugnies. Tortilijas supjaustykite plonomis juostelėmis ir dalimis apkepkite įkaitintame aliejuje, kol taps traškios. Išimkite iš keptuvės ir leiskite joms nusausėti ant popierinio rankšluosčio. Įkaitinkite puodą su šlakeliu aliejaus ant vidutinio stiprumo ugnies. Sudėkite smulkintą svogūną, išspaustą česnaką ir smulkintą jalapeno. Troškinkite, kol daržovės suminkštės. Sudėkite nesmulkintą vištienos krūtinėlę, nusausintus kukurūzus, nusausintas ir nuplautas pupeles, aitriosios paprikos miltelius, kuminą, smulkintus pomidorus, druską, kalendrą ir vištienos sultinį. Užvirkite ir leiskite virti bent 25 minutes. Išimkite vištieną iš puodo ir suplėšykite ją 2 šakutėmis. Sudėkite susmulkintą vištieną atgal į sriubą ir virkite dar 5 minutes, tada įpilkite laimo sulčių. Sriubą patiekite su tortilijos juostelėmis, avokado gabalėliais, šviežia kalendra ir laimo skiltelėmis. Galite įdėti šaukštą grietinės.
