Vytaras Radzevičius kviečia į Dzūkijos virtuvę: dalijasi ypatingos baravykų sriubos receptu

„Šiandien gaminsiu labai žiemišką, labai kreminį, kvapnų ir aromatingą, labai dzūkišką patiekalą – baravykų sriubą“, – šypsodamasis laidoje sakys Vytaras Radzevičius.
Pasak jo, ši sriuba nėra iš tų, kur grybai tik simboliškai pasirodo lėkštėje. „Jei klausite, koks kiekis baravykų, tai labai daug. Viskas, ką dedu į sriubą, yra tik priedas prie baravykų“, – juoksis vedėjas.
Vytaras taip pat apsilankys pas Neringą, kuri pakvies užsukti į Antašavos kleboniją ir parodys čia įrengtus apartamentus. Viešnagės metu Neringa pasakos apie šios vietos istoriją, kaip anksčiau čia gyveno žmonės ir kaip senosios erdvės iki šiol saugo praeities ženklus.
Tačiau susitikimas neapsiribos vien istorijomis. Vytaras imsis dar vieno kulinarinio iššūkio – keps Švento Jackaus pyragėlius. Tai – tradicinis lenkų patiekalas, kuris dažniausiai ruošiamas su raugintais, troškintais kopūstais ir voveraitėmis.
„Mokslininkas Jonas Damašius yra atrinkęs receptūrą su tam tikromis gėlėmis, kurias galima naudoti pyragėliuose taip, kad jos neturėtų blogos įtakos organizmui“, – pasakos Neringa, bendruomenės pirmininkė.
Vytaras ne tik klausysis pasakojimų, bet ir pats aktyviai įsitrauks į gaminimą – formuos pyragėlius, dėlios įdarus ir kartu aptars, kuo skiriasi skoniai bei tekstūros.
Baravykų sriubos receptas pagal Vytarą
Reikės:
· džiovintų baravykų (daug);
· morkų;
· smulkiai supjaustytų bulvių;
· svogūno;
· sviesto;
· alyvuogių aliejaus;
· vištienos sultinio;
· juodųjų pipirų ir druskos;
· krapų;
· stiklinės grietinės.
Gaminimas
Džiovinti baravykai užpilami šiltu vandeniu ir paliekami išbrinkti, o nuoviras pasaugomas sriubai. Puode įkaitinamas alyvuogių aliejus, suberiami smulkiai pjaustyti svogūnai ir kepinami, kol suminkštėja. Tuomet sudedamos smulkintos morkos ir bulvės.
Kai daržovės pradeda kepti ir šiek tiek sausėti, įpilamas nedidelis kiekis baravykų nuoviro. Vėliau į puodą keliauja išbrinkę baravykai, sviestas, viskas trumpai pakaitinama, supilamas vištienos sultinys ir likęs nuoviras, pagardinama druska bei pipirais.
Sriuba verdama 10–15 min. Grietinė sumaišoma su keliais samteliais karštos sriubos ir suberiama į puodą kartu su krapais. Viską dar kartą lengvai pakaitinus, bet nebeužverdant, sriuba paruošiama patiekti.
