Greita ir paprasta: pagerintas makaronų apkepas, kurį kirs visa šeima

Makaronai dažnam būna pirmasis patiekalas, kurį išmokstama gaminti. Tačiau kartais net ir verdant makaronus daugybę metų, jie ne visada pavyksta – sulimpa vienas su kitu ar „prisiklijuoja“ prie puodo dugno.
„Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė sako, kad dažniausiai dėl to kaltos kelios klaidos.
Naudokite pakankamai vandens. Makaronams reikia erdvės, kad jie galėtų laisvai judėti verdami, aiškina J. Tamoševičienė. Idealiai – 1 litrui vandens turėtų tekti 100 g makaronų. Būtent dėl didelio vandens kiekio puodas turi būti talpus ir aukštas, taip bus lengviau išvengti sulipimo.
Pasūdykite. Ne bet kada – o kai vanduo užvirs. Leiskite druskai ištirpti, o tik tada dėkite makaronus.
Nepervirkite. Laikykitės instrukcijų ant pakuotės – pervirę makaronai taps minkšti ir lipnūs. „Iki“ kulinarijos šefė rekomenduoja makaronus virti al dente – kad jie išlaikytų formą ir turėtų tekstūros.
Nepilkite aliejaus į vandenį. Tai – vienas populiariausių mitų. Aliejus ir vanduo nesimaišo, todėl aliejus tiesiog plūduriuos viršuje ir neapsaugos makaronų nuo sulipimo.
Išmaišykite. Geriausia – tiesiog gerai išmaišyti makaronus pirmąsias vieną ar dvi minutes po įdėjimo į verdantį vandenį ir dar kelis kartus verdant.
Nusausinkite, bet neperliekite šaltu vandeniu. Pasibaigus virimo laikui, nedvejodami nusausinkite makaronus. Tačiau nereikia perlieti šaltu vandeniu – taip nuplaunamas krakmolas, kuris padeda padažui geriau lipti prie makaronų, primena maisto gamybos žinovė. Nuplauti gali prireikti tik specifinius makaronus, pavyzdžiui, ryžių, kurie, būdami karšti, gali sulipti. Jei perlieti šaltu vandeniu reikalinga, tai bus nurodyta ant pakuotės.
Pasilikite šiek tiek virimo vandens. Keletas šaukštų vandens, kuriame virė makaronai, padažui suteiks kreminės tekstūros ir padės geriau „surišti“ visus ingredientus.
Makaronų patiekalų niekada nebūna gana. Greitam alkio numalšinimui puikiai tiks kvapni makaronų lėkštė su vištiena ir grybais arba pastangų beveik nereikalaujantis makaronų ir jautienos patiekalas. Norint įmantriau, J. Tamoševičienė kviečia pažvelgti į lazaniją kitaip – paruošti ją su visų dievinama
lašiša. O jaukiam savaitgaliui puikią nuotaiką sukurs sotus tuno apkepas, kuriam nereikės nei daug darbo, nei išlaidų.
Klasika lengviau: lazanija su lašiša
Reikės:
- 300 g lazanijos lakštų,
- 800 g bešamelio padažo,
- 400 g rūkytos lašišos,
- 150 g tarkuoto parmezano sūrio,
- 100 g mocarelos,
- šviežių krapų (tinka ir pankoliai),
- skardinės žirnelių,
- alyvuogių aliejaus,
- pipirų.
Bešamelio padažui reikės:
- 750 ml pieno,
- 75 g sviesto,
- 75 g miltų,
- druskos, pipirų,
- žiupsnelio muskato.
Lazanijos gaminimas:
Paruoškite padažą. Keptuvėje ant mažos ugnies ištirpinkite sviestą. Kai sviestas ištirps, nuolat maišant suberkite miltus ir tada lėtai, po truputį pilkite pieną. Maišykite ta pačia kryptimi, kad nesusidarytų gumulėlių. Kai mišinys užvirs, išjunkite kaitrą ir pagardinkite bešamelio padažą druska, pipirais ir muskato riešutu. Leiskite atvėsti keptuvėje ir atidėkite į šalį.
Lašišą pasmulkinkite, žirnelius nusausinkite, mocarelą supjaustykite kubeliais arba sutarkuokite, krapus susmulkinkite.
Dėliokite lazaniją: pirmiausia kepimo indo dugną padenkite šiek tiek bešamelio padažo, tada išdėliokite lazanijos lakštų sluoksnį. Jį gerai padenkite padažu, uždėkite lašišos, pabarstykite mocarela ir parmezanu, 3–4 šaukštais žirnelių, šviežiais krapais. Tęskite taip, kaitaliodami sluoksnius, kol sunaudosite visus ingredientus. Viršutinis sluoksnis turi likti bešamelio padažo ir tarkuoto parmezano.
Kepkite lazaniją iki 180 °C įkaitintoje orkaitėje apie 40 minučių. Paskutinės 5 kepimo minutes įjunkite grilį. Iškepusiai lazanijai leiskite apie 10 pailsėti, o tuomet mėgaukitės!
Kirs visa šeima – greiti makaronai su vištiena ir grybais
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 20 min.
Reikės:
- 300 g makaronų,
- 200 g vištienos krūtinėlės,
- 300 g pievagrybių,
- 1 svogūno,
- 1–2 skiltelių česnako,
- 100 g tarkuoto sūrio,
- 250 ml grietinėlės,
- aliejaus,
- druskos, pipirų,
- citrinos sulčių.
Makaronų gaminimas:
Vištieną ir svogūną supjaustykite kubeliais, o grybus – ketvirčiais.
Makaronus išvirkite al dente dideliame kiekyje vandens.
Didelėje keptuvėje ar puode įkaitinkite aliejų ir pakepinkite svogūnus. Tada sudėkite išspaustą česnaką, po minutės – vištieną, grybus ir viską gerai pakepinkite. Pagardinkite druska, pipirais, kitais mėgstamais prieskoniais.
Viską užpilkite grietinėle, sudėkite makaronus ir išmaišykite.
Galiausiai pagardinkite vištienos ir grybų makaronus keliais lašais citrinos sulčių. Makaronus patiekite pabarstytus sūriu.
Pagerintas makaronų apkepas su tunu
Porcijos: 6
Gaminimo laikas: 25 min.
Reikės:
- 400 g makaronų,
- 1 svogūno,
- 2 česnako skiltelių,
- 3 tuno skardinių,
- 100 g fermentinio sūrio,
- 200 g šviežio tepamo sūrio,
- citrinos sulčių,
- 260 g konservuotų kukurūzų arba žirnelių,
- 2 šaukštelių Dižono garstyčių,
- 1 šaukšto alyvuogių aliejaus,
- druskos, pipirų.
Apkepo gaminimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C (grilinimo funkcija). Makaronus išvirkite pasūdytame vandenyje, tačiau virkite 2 minutėmis trumpiau nei nurodyta ant pakuotės.
Svogūną susmulkinkite ir lengvai pakepkite keptuvėje su aliejumi. Jie turi tik suminkštėti, karamelizuoti svogūnų nereikia. Sudėkite išspaustą česnaką ir dar porą minučių pakepinkite.
Tada į keptuvę dėkite nusausintą tuną, tepamą sūrį, pusę tarkuoto fermentinio sūrio ir du samtelius vandens iš makaronų. Maišykite, kol sūris išsilydys ir susidarys kreminis padažas. Jei reikia, įpilkite dar makaronų vandens.
Į padažą įmaišykite šiek tiek citrinos sulčių ir Dižono garstyčias, pagardinkite druska ir daug pipirų. Supilkite makaronus, kukurūzus ir kreminį tuno padažą į kepimo indą. Išmaišykite ir ant viršaus užberkite likusį fermentinį sūrį. Kepkite maždaug 10 minučių, kol sūris taps aukso spalvos ir traškus.
Kai norisi sočiai, bet sveikiau: vieno puodo makaronai su jautiena ir brokoliais
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 30 min.
Reikės:
- 300 g makaronų (geriausia rinktis fusilli ( straigtelių) arba penne (vamzdelių) formos,
- 450 g smulkintos jautienos,
- 200 g grybų,
- 1 svogūno,
- 3 puodelių sultinio,
- 1 brokolio galvutės,
- druskos,
- aliejaus,
- 250 g vyšninių pomidorų,
- 2 česnako skiltelių,
- šviežių petražolių,
- paprikų dribsnių,
- tarkuoto kietojo sūrio.
Makaronų gaminimas:
Į didelį puodą įpilkite alyvuogių aliejaus. Kai aliejus įkais, sudėkite pjaustytus svogūnus ir grybus, kepinkite 3–4 minutes.
Tuomet sudėkite smulkintą jautieną ir kepinkite, kol ji nebebus rausva, apie 5 minutes. Įberkite sausų makaronų, druskos ir pipirų, tada įpilkite sultinio. Užvirinkite ir žiūrėkite, kad makaronai būtų beveik visiškai panardinti į skystį.
Uždengite ir virkite ant mažos ugnies 10–12 minučių. Kai makaronai bus al dente, nuimkite dangtį. Į makaronus sudėkite smulkintą brokolį, pomidorus, išspaustą česnaką ir pabarstykite paprikų dribsniais. Išmaišykite ir uždenkite. Išjunkite ugnį ir palikite daržoves pasitroškinti likusioje šilumoje 5 minutes.
Kai daržovės suminkštės, įberkite šviežių petražolių ir parmezano sūrio pagal skonį. Išmaišykite ir patiekite.