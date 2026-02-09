Ne prasčiau nei kugelis ar cepelinai: K. Starkienės receptas patiks visiems bulvių mėgėjams

Kulinarinių laidų autorė Kotryna Starkienė turi atsakymą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Kas nemėgsta bulvių?! Laidoje parodysiu, kaip paruošti įdarytas bulves su tunų salotomis. Tai – ne tik labai paprastai pagaminamas, bet ir labai skanus patiekalas!
Ir geriausia, kad kas kartą galima keisti bulvių įdarą – tokiu būdu ragausite vis naują patiekalą“, – TV3 laidoje „Kotrynos burtai“ pasakojo Kotryna.
Įdarytoms bulvėms reikės:
- 700 g didesnių bulvių;
- šaukšto grietinės;
- 100 g mėgstamo sūrio;
- 300 g konservuoto tuno aliejuje;
- šaukštelio kaparėlių;
- šaukšto majonezo;
- šviežių svogūnų laiškų.
Įdarytų bulvių gaminimas:
Bulves gerai nušveiskite šepetėliu ir subadykite šakute (kad nesutrūktų kepamos). Į kepimo skardą sudėkite gerai alyvuogių aliejumi išteptas bulves ir pašaukite į orkaitę. Kepkite 200 laipsnių orkaitėje apie 40–60 min. Bulvės turėtų gražiai apskrusti, o taip pat turėtų būti lengva į jas įbesti peilį.
Iškepusias bulves palikite atvėsti. Atvėsusias, bet dar šiltas bulves, išskobkite. Iš pradžių nupjaukite bulvės viršų ir šaukštu išimkite minkštimą. Į dubenį sudėkite bulvių minkštimą, grietinę, berkite druską, pipirus ir šakute sutrinkite. Sudėkite tarkuotą sūrį ir gerai išmaišykite. Prikiškite bulves paruoštu įdaru ir vėl pašaukite į orkaitę. Kepkite, kol gražiai apskrus bulvių viršus.
Tuną nuvarvinkite, kad būtų kuo sausesnis, ir sudėkite į dubenį kartu su pjaustytais svogūnų laiškais, kaparėliais ir majonezu. Viską gerai išmaišykite. Ant iškepusios bulvės viršaus dėkite šaukštą tunų padažo ir patiekite. Skanaus!
