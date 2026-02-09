MaistasPasigamink

Ne prasčiau nei kugelis ar cepelinai: K. Starkienės receptas patiks visiems bulvių mėgėjams

2026 m. vasario 9 d. 12:33
Receptas
Lietuvių meilė bulvėms tikrai yra neaprėpiama! Tačiau kaip joms suteikti dar daugiau įdomių, ne tokių tradicinių skonių?
Daugiau nuotraukų (2)
Kulinarinių laidų autorė Kotryna Starkienė turi atsakymą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Kas nemėgsta bulvių?! Laidoje parodysiu, kaip paruošti įdarytas bulves su tunų salotomis. Tai – ne tik labai paprastai pagaminamas, bet ir labai skanus patiekalas!
Ir geriausia, kad kas kartą galima keisti bulvių įdarą – tokiu būdu ragausite vis naują patiekalą“, – TV3 laidoje „Kotrynos burtai“ pasakojo Kotryna.
Įdarytoms bulvėms reikės:
  • 700 g didesnių bulvių;
  • šaukšto grietinės;
  • 100 g mėgstamo sūrio;
  • 300 g konservuoto tuno aliejuje;
  • šaukštelio kaparėlių;
  • šaukšto majonezo;
  • šviežių svogūnų laiškų.

Įdarytų bulvių gaminimas:

Bulves gerai nušveiskite šepetėliu ir subadykite šakute (kad nesutrūktų kepamos). Į kepimo skardą sudėkite gerai alyvuogių aliejumi išteptas bulves ir pašaukite į orkaitę. Kepkite 200 laipsnių orkaitėje apie 40–60 min. Bulvės turėtų gražiai apskrusti, o taip pat turėtų būti lengva į jas įbesti peilį.
Iškepusias bulves palikite atvėsti. Atvėsusias, bet dar šiltas bulves, išskobkite. Iš pradžių nupjaukite bulvės viršų ir šaukštu išimkite minkštimą. Į dubenį sudėkite bulvių minkštimą, grietinę, berkite druską, pipirus ir šakute sutrinkite. Sudėkite tarkuotą sūrį ir gerai išmaišykite. Prikiškite bulves paruoštu įdaru ir vėl pašaukite į orkaitę. Kepkite, kol gražiai apskrus bulvių viršus.
Tuną nuvarvinkite, kad būtų kuo sausesnis, ir sudėkite į dubenį kartu su pjaustytais svogūnų laiškais, kaparėliais ir majonezu. Viską gerai išmaišykite. Ant iškepusios bulvės viršaus dėkite šaukštą tunų padažo ir patiekite. Skanaus!
įdarytos bulvėsbulvių patiekalaiKotryna Starkienė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.